Dramatický start Lance Strolla do GT závodů: Doplatil na sérii trestů

Aston Martin si připsal dramatické vítězství v samotném závěru úvodního závodu série GT World Challenge. Svoji premiéru má za sebou i Lance Stroll, který doplatil na několika okolností.
Úvodní závod sezony GT World Challenge na okruhu Circuit Paul Ricard přinesl dramatický závěr i výrazný příběh pro značku Aston Martin, která slavila vítězství až v samém finiši šestihodinového klání.
Do hlavních rolí se dostala posádka vozu číslo 7 ve složení Nicki Thiim, Marco Sørensen a Mattia Drudi, která se devět minut před koncem probojovala na první místo.
Jejich rozhodující okamžik přišel ve chvíli, kdy dlouho vedoucí Mercedes-AMG Team Mann-Filter začal ztrácet tempo po sérii neutralizací a strategických změn.
„Bylo to o trpělivosti až do konce,“ zaznělo z boxů vítězné posádky, která těžila z restartu po pozdním safety caru a chaosu v provozu mezi pomalejšími vozy.
Právě tato fáze závodu otevřela prostor pro Thiima, který se dokázal rychle prokousat přes odvětvené vozy a dotáhnout se na Lucase Auera.
„Viděl jsem malou chybu a šel jsem do toho,“ popsal rozhodující manévr Thiim, který devět minut před šachovnicovou vlajkou poslal Aston Martin do vedení.
Naopak druhá posádka týmu Comtoyou Racing s vozem číslo 18, za který nastoupil i Lance Stroll, prožila výrazně složitější závod.
Stroll se představil v kategorii GT3 vůbec poprvé a přiznal, že ho k tomu částečně přivedly rozhovory s Maxem Verstappenem: „Mluvili jsme o tom, koho kontaktovat… GT3 auta jsou zábavná.“
Jeho premiéra ale rychle ukázala, jak náročné vytrvalostní závody jsou. Na rozdíl od formulí se zde i drobné chyby postupně sčítají a mohou výrazně ovlivnit výsledek.
Posádka nasbírala celkem 8 minut a 25 sekund penalizací, což ji výrazně srazilo pořadím až na konečné 15. místo.
„Bylo to o modrých vlajkách a překročení limitů trati,“ zaznělo v oficiálním hodnocení, které poukázalo jak na Strollovy chyby, tak na nedostatky celého týmu.
Situaci navíc zkomplikovala kolize způsobená jezdcem Mari Boyou. Následný trest stop-and-go definitivně ukončil šance na lepší výsledek.
Stroll přitom už v kvalifikaci naznačil solidní tempo, když zajel čas 1:54,472. V samotném závodě se ale naplno projevily rozdíly mezi formulovými vozy a technikou GT3.
Zatímco jedna část garáže Aston Martinu slavila vítězství, druhá si ze závodu odvezla cennou lekci. GT závody totiž nejsou jen o rychlosti, ale především o přesnosti, disciplíně a schopnosti vyvarovat se chyb.
