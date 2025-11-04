Domácí debut s vysokými očekáváními: Gabriel Bortoleto se připravuje na Grand Prix v Sao Paulu

Šéf týmu Sauber Jonathan Wheatley si udržuje naději, že tým by mohl během Grand Prix v Sao Paulu předvést něco výjimečného, když zde poprvé závodí Gabriel Bortoleto před domácím publikem.
Gabriel Bortoleto se tento víkend představí před domácím publikem při Grand Prix Brazílie a stane se tak prvním brazilským jezdcem na domácí trati od Felipeho Massy v roce 2017. S proměnlivým počasím na Interlagosu zůstává otázkou, zda se on nebo jeho týmový kolega Nico Hülkenberg dokážou prosadit.
„Mým hlavním cílem je vždy závodění a všichni sponzoři to vědí,“ řekl Bortoleto pro PlanetF1.com. „Samozřejmě mám tentokrát víc povinností než obvykle, protože součástí mé práce je setkávat se s lidmi a účastnit se akcí. Přesto všichni vědí, že nejdůležitější je závodění. Máme dobře naplánovaný program, abych zvládl všechny povinnosti a zároveň se mohl soustředit na trať.“
Šéf týmu Sauber Jonathan Wheatley zdůraznil, že brazilští fanoušci na Interlagosu vytvářejí jednu z nejvášnivějších atmosfér v celém kalendáři F1. „Je to závod, na který se opravdu těším, a brazilští fanoušci jsou neuvěřitelní. A mít tu brazilského jezdce? To je naprosto úžasné, myslím, že tým si ještě neuvědomuje, jak velký to bude zážitek pro fanoušky,“ uvedl Wheatley.
Gabriel Bortoleto se narodil v oblasti São Paula, takže se dá očekávat, že ho během celého víkendu budou fanoušci podporovat. Jezdec zdůrazňuje, že jeho hlavním cílem je podat co nejlepší výkon. „Všichni vědí, že závod je nejdůležitější, a snažím se skloubit závodění s povinnostmi,“ řekl mladý Brazilec.
Wheatley upozornil, že proměnlivé počasí na Interlagosu by mohlo týmu přinést příležitosti. „Možná se naskytnou podmínky, které nám umožní předvést něco mimořádného. Oba naši jezdci, Gabriel i Nico, jsou silní v dešti, a pokud se počasí změní, může to být pro nás šance,“ uvedl Wheatley.
Předpověď počasí pro víkend naznačuje déšť na pátek a sobotu, přičemž na závodní den by se podmínky mohly zlepšit. Tým tak bude muset být připraven rychle reagovat na měnící se situaci a využít každou šanci, kterou trať nabídne.
Domácí debut Bortoleto má nejen sportovní, ale i emocionální rozměr. Wheatley věří, že podpora brazilských fanoušků může mladému jezdci dodat potřebnou motivaci. „Být tu doma a cítit to nadšení… pro Gabriela to bude obrovský zážitek,“ dodal šéf týmu.
I když bude mít Bortoleto během víkendu více povinností než obvykle, je odhodlaný ukázat svůj potenciál na trati a maximálně využít příležitosti, kterou domácí závod nabízí. „Chci se soustředit na závody a podat co nejlepší výkon, to je teď nejdůležitější,“ uzavřel mladý Brazilec.
Tým Sauber se tak připravuje na víkend, který může být významným okamžikem nejen pro Bortoleta, ale i pro celou stáj, pokud se jim podaří využít proměnlivé podmínky a vášnivou podporu fanoušků.
