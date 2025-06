Drama v Rakousku: Napětí u McLarenu, Verstappen na hraně zákazu startu

Formule 1 míří o víkendu na domácí trať Red Bullu do Rakouska. Do Spielbergu přijíždí týmy plné emocí po dramatickém závěru Velké ceny Kanady.

Napětí mezi týmovými kolegy v McLarenu se po incidentu v Kanadě mohlo snadno vymknout kontrole. Lando Norris však zareagoval okamžitě a přijal odpovědnost za kolizi s Oscarem Piastrim v závěrečné fázi závodu, čímž předešel možným sporům uvnitř týmu. "Co se stalo, se stalo. Už tehdy jsem toho litoval a omluvil se," řekl Norris pro Sky Sports. "Bohužel i tohle je závodění. Beru to na sebe a musím jít dál. Potřebuju se soustředit na příští závod a zjistit, jak se zlepšit a vyvarovat se takových hloupých chyb."

Týmový šéf Andrea Stella i výkonný ředitel Zak Brown věděli, že podobná situace může nastat – ale jakmile oba jezdci vyjedou na trať, kontrolu nad tím ztrácejí. McLaren tak opět čelí výzvě, jak krotit ambice dvou velmi rychlých pilotů bojujících o stejný kus asfaltu.

Oscar Piastri se zatím v šampionátu drží před Norrisem o 22 bodů a s blížícím se rakouským víkendem se očekává další ostrý souboj mezi oběma oranžovými monoposty. Rakouský Red Bull Ring i následný domácí závod v Silverstonu jsou pro Norrise silné tratě. Britský jezdec zde v minulosti zaznamenal své první pódium ve Formuli 1 a bude chtít využít podpory domácích fanoušků k návratu na vítěznou vlnu. „Jakmile se dostanu do dobrého rytmu, věřím, že budu velmi spokojený,“ dodal Norris.

Zkušenosti z nedávných víkendů ale ukazují, že boj s týmovým kolegou může být tvrdší než s kýmkoli jiným. „Tohle je chvíle, kdy se ukáže, v jakém je Lando mentálním rozpoložení,“ komentoval Jenson Button. „Ale myslím, že má dostatek sebedůvěry a jsem zvědavý, jak se s tím popere.“

Lando Norris není jediným, kdo bude mít co dokazovat. Max Verstappen, který má na kontě 11 trestných bodů a balancuje na hraně jednozávodového zákazu, doufá, že projde rakouským víkendem bez dalších přestupků. V loňském roce v Rakousku právě zde došlo k jeho kontaktu s Norrisem, který mu nakonec znemožnil výhru. Red Bull přesto věří, že domácí trať bude jejich silnou stránkou, i když Christian Horner zůstává opatrný: „Naše slabina jsou momentálně středně rychlé zatáčky. Pokud bude horko, očekávám, že McLareny budou znovu silné.“

Verstappen ztrácí na vedoucího Piastriho 43 bodů. Přestože sezona ještě není v polovině, taková ztráta se obvykle těžko dohání. Martin Brundle si však myslí, že Verstappen z boje o titul zdaleka nevypadl. „Pokud ho porazí George jeden víkend, Oscar další a Lando ten další, tak mu to nakonec může hrát do karet. On si ty výhry vyzobe a na pódium se vždycky nějak dostane.“

Zatímco Verstappen usiluje o návrat do čela a Norris hledá cestu zpět k vítězství, McLaren čelí jedné z nejtěžších interních výzev: jak umožnit dvěma extrémně talentovaným jezdcům soupeřit férově, bez toho, aby to stálo celý tým body a reputaci. Rakousko ukáže, zda se Norris a Piastri poučili – nebo zda napětí opět přeskočí jiskru.