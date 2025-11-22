Dozvuky kvalifikace: Komisaři rozhodli o startu Mercedesu a Carlose Sainze

George Russell, Andrea Kimi Antonelli a Carlos Sainz si udrží své pozice na startovním roštu Velké ceny Las Vegas.
V Las Vegas se kvalifikace proměnila v napínavou podívanou, ve které šlo o mnohem víc než jen rychlost na trati. Déšť a měnící se podmínky ztěžovaly život všem jezdcům a zvyšovaly napětí v paddocku. Každý okamžik mohl rozhodnout o výsledku a vyvolat další kontroverze.
Pozornost komisařů se soustředila na několik klíčových momentů kvalifikace, kdy se objevily otázky ohledně dodržování pravidel a bezpečnosti. Komisaři museli prověřit různé situace, které mohly ovlivnit startovní pořadí.
Mercedes čelil šetření ohledně administrativní záležitosti spojené s dokumentací nastavení podvozku obou vozů. Podle pravidel FIA musí každý tým před prvním výjezdem vozu během sprint kvalifikace nebo kvalifikace předat technickému delegátovi seznam s nastavením zavěšení. V Las Vegas však dokumenty nebyly komisaři obdrženy včas.
Tým ale vysvětlil, že listy odeslal včas a zpoždění způsobila technická chyba v IT systému, kterou tým nemohl ovlivnit. Komisaři si proto vyžádali podrobnosti a přezkoumali elektronickou komunikaci, která potvrdila, že dokumenty byly správně odeslány.
George Russell si i přes komplikace zachoval čtvrtou pozici na startu. Přiznal, že kvalifikace za deště byla pro něj promarněnou příležitostí k boji o první řadu a při svých posledních kolech v Q3 hlásil problémy s řízením. Přesto zůstává v dobré výchozí pozici pro závod.
Jeho týmový kolega a nováček Andrea Kimi Antonelli skončil v Q1 poté, co při rozhodujícím pokusu zablokoval kola. Trať se postupně zlepšovala, takže každý jezdec musel zajistit čisté kolo na závěr segmentu. Administrativní záležitosti však jeho výsledek nijak neovlivnily.
Carlos Sainz čelil samostatnému šetření kvůli návratu na trať před Lance Strollem. V Q1 vyjel z trati na páté zatáčce a vrátil se těsně před Strollem, který musel údajně reagovat.
Komisaři zjistili po vyjádření Aston Martinu, že Stroll manévr nepovažoval za nebezpečný. Sainz se tak vyhnul trestu a může startovat ze třetí pozice.
Týmy mohou být spokojeny, protože žádný z jejich jezdců nepřišel o startovní místo kvůli administrativním či bezpečnostním problémům. Případ zároveň ukázal, jak důležitá je přesná dokumentace a komunikace s FIA, zejména v kritických okamžicích kvalifikace.
Pro Mercedes to znamená, že Russell může pokračovat v boji o přední příčky, Antonelli sbírá cenné zkušenosti pro další závody a Sainz si udržel pozici v první řadě s možností útočit na pódiové umístění. Vyšetřování nepřineslo žádné změny na startovním roštu, ale připomnělo, jak křehká může být hranice mezi technickými problémy, počasím a přísnými pravidly FIA.
