Drama kolem Alexe Paloua: Fernando Alonso chválí talent, tým Ganassi odmítá spekulace médií

Fernando Alonso
Fernando Alonso, foto: Aston Martin
Josef Mráček VČERA 12:25
Fernando Alonso vyzdvihuje schopnosti Alexe Paloua a věří, že by se dokázal rychle přizpůsobit Formuli 1.
 
 
 

Dvouletý šampion Fernando Alonso se vyjádřil k spekulacím o možném příchodu Alexe Paloua do Formule 1, které v posledních dnech spojují talentovaného jezdce s týmem Red Bull Racing. Zatímco majitel týmu IndyCar Chip Ganassi označil celou záležitost za „clickbait“ a kritizoval nedostatek investigativní práce, Alonso zůstal středem pozornosti paddocku před víkendem na Grand Prix Nizozemska.

Na otázku médií v Zandvoortu, jak obtížný je přechod z IndyCar do F1, Alonso připustil, že jde o náročnou výzvu. „Je to určitě výzva. Tady jsou velmi etablovaní jezdci a týmy, odlišné okruhy a všechny tyto věci. Ale on má talent a úroveň, aby se dokázal rychle přizpůsobit,“ uvedl španělský veterán, informuje Motorsport.com. „Nakonec ale hodně záleží na tom, v jakém autě sedíte.“

Alonso dále vysvětlil, že pozice vozu hraje zásadní roli při adaptaci nového jezdce. „Pokud jste vzadu v poli, může to vypadat, že se s kategorií neumíte sžít a narážíte na určité problémy. Děláte víc chyb, protože se snažíte je překonat a někdy přepálíte tempo. A pokud jste v rychlém autě, všechno je trochu jednodušší.“

George Russell v Maďarsku získal třetí místo

George Russell vysvětluje drama kolem Mercedesu: Otázka byla jen kdo bude mým kolegou

Jezdec Aston Martinu vyjádřil svou důvěru v Palouovy schopnosti. „Myslím, že určitě má úroveň pro Formuli 1, a pokud dostane šanci, budu za něj opravdu rád,“ řekl a naznačil, že v mladém šampionovi vidí potenciál konkurovat na nejvyšší úrovni motorsportu.

Když byl Alonso dotázán, zda by měl Palou zůstat v IndyCar, nebo bojovat o místo v F1, usmál se: „Nevím. Jak jsem už říkal ohledně Maxe a Mercedesu, pokud chtějí radu, můj e-mail je vždy otevřený.“

Spekulace o příchodu Paloua začaly, když se tento týden objevily zprávy, že Red Bull projevil zájem o čtyřnásobného šampiona IndyCar. Palouův manažer Roger Yasukawa a Ganassi však zprávy rychle odmítli. „Sám jsem si ten příběh přečetl a nikdo tam nebyl citován,“ uvedl Ganassi. „Mluvil jsem s Palouem, a ten říká, že s nikým o tom nikdy nemluvil. Mluvil jsem s jeho managementem, a ti o tom nic nevědí, a já také ne. Myslím, že je to clickbait a někdo by si měl opravit své investigativní dovednosti.“

Témata:
Fernando Alonso Palou, Alex
