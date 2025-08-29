Drama kolem Alexe Paloua: Fernando Alonso chválí talent, tým Ganassi odmítá spekulace médií

Fernando Alonso vyzdvihuje schopnosti Alexe Paloua a věří, že by se dokázal rychle přizpůsobit Formuli 1.
Dvouletý šampion Fernando Alonso se vyjádřil k spekulacím o možném příchodu Alexe Paloua do Formule 1, které v posledních dnech spojují talentovaného jezdce s týmem Red Bull Racing. Zatímco majitel týmu IndyCar Chip Ganassi označil celou záležitost za „clickbait“ a kritizoval nedostatek investigativní práce, Alonso zůstal středem pozornosti paddocku před víkendem na Grand Prix Nizozemska.
Na otázku médií v Zandvoortu, jak obtížný je přechod z IndyCar do F1, Alonso připustil, že jde o náročnou výzvu. „Je to určitě výzva. Tady jsou velmi etablovaní jezdci a týmy, odlišné okruhy a všechny tyto věci. Ale on má talent a úroveň, aby se dokázal rychle přizpůsobit,“ uvedl španělský veterán, informuje Motorsport.com. „Nakonec ale hodně záleží na tom, v jakém autě sedíte.“
Alonso dále vysvětlil, že pozice vozu hraje zásadní roli při adaptaci nového jezdce. „Pokud jste vzadu v poli, může to vypadat, že se s kategorií neumíte sžít a narážíte na určité problémy. Děláte víc chyb, protože se snažíte je překonat a někdy přepálíte tempo. A pokud jste v rychlém autě, všechno je trochu jednodušší.“
Jezdec Aston Martinu vyjádřil svou důvěru v Palouovy schopnosti. „Myslím, že určitě má úroveň pro Formuli 1, a pokud dostane šanci, budu za něj opravdu rád,“ řekl a naznačil, že v mladém šampionovi vidí potenciál konkurovat na nejvyšší úrovni motorsportu.
Když byl Alonso dotázán, zda by měl Palou zůstat v IndyCar, nebo bojovat o místo v F1, usmál se: „Nevím. Jak jsem už říkal ohledně Maxe a Mercedesu, pokud chtějí radu, můj e-mail je vždy otevřený.“
Spekulace o příchodu Paloua začaly, když se tento týden objevily zprávy, že Red Bull projevil zájem o čtyřnásobného šampiona IndyCar. Palouův manažer Roger Yasukawa a Ganassi však zprávy rychle odmítli. „Sám jsem si ten příběh přečetl a nikdo tam nebyl citován,“ uvedl Ganassi. „Mluvil jsem s Palouem, a ten říká, že s nikým o tom nikdy nemluvil. Mluvil jsem s jeho managementem, a ti o tom nic nevědí, a já také ne. Myslím, že je to clickbait a někdo by si měl opravit své investigativní dovednosti.“
Flavio Briatore potvrdil, že Alpine vede vážná jednání s Valtterim Bottasem, aby využil jeho zkušenosti k posílení týmu. Zároveň zdůraznil, že zatím nejde o žádné oficiální rozhodnutí.
McLaren pokračoval v dominantním tempu i v druhém volném tréninku na Velkou cenu Nizozemska. Lando Norris potvrdil svou formu z úvodní části programu a ovládl také odpolední jízdu, čímž završil páteční tréninky v Zandvoortu na prvním místě.
Inženýr Ferrari Francesco Cigarini je přesvědčen, že potíže Lewise Hamiltona v týmu pramení z absence osobnosti podobné Niki Laudovi. Podle něj chybí zkušený prostředník, který by dokázal propojit jezdce s týmem a zlepšit vzájemnou komunikaci i spolupráci.
Lando Norris ovládl první trénink po letní přestávce s McLarenem na prvním a druhém místě. Debutant Mercedesu Andrea Kimi Antonelli vyjel mimo trať a způsobil červenou vlajku.
Lando Norris připustil, že rozhodnutí McLarenu o rozdělené strategii v Maďarsku nebylo „zcela harmonické jako tým“. Přesto zdůraznil, že on i jeho týmový kolega si rádi hrají se strategickými možnostmi individuálně a oceňují možnost přizpůsobit taktiku svému závodu.
Mercedes má George Russella i Andreu Kimi Antonelliho pod smlouvou pouze do konce roku 2025. V minulosti se sice spekulovalo o možném příchodu Maxe Verstappena, avšak tyto úvahy mezitím utichly.
McLaren oznámil, že tým ponese od následující sezony název McLaren Mastercard F1 Team, čímž Mastercard posiluje své partnerství a angažovanost v týmu. Nové partnerství přináší nejen finanční podporu, ale i příležitosti pro technologické inovace a fanouškovské projekty.
Sergio Pérez po bolestném konci v Red Bullu našel novou motivaci a v roce 2026 se vrátí do Formule 1 jako jezdec nováčka Cadillac. Zkušený Mexičan tak dostane šanci na restart kariéry i podíl na budování ambiciózního projektu od základů.
Sergio Pérez po těžkém konci u Red Bullu strávil letošní rok pauzou, aby si odpočinul a zhodnotil svou kariéru, než se vrátí do F1 s Cadillacem. Mexický pilot je přesvědčen, že díky tréninku a plánovanému testování bude připraven podávat výkony od prvního závodu sezony 2026.
Alex Brundle označil angažování Valtteriho Bottase a Sergia Péreze za správný krok pro Cadillac, i když by rád viděl místo pro mladého nebo amerického jezdce.
Generální ředitel týmu Cadillac F1 Dan Towriss se vyjádřil k spekulacím ohledně možného přesunu Christiana Hornera, zdůrazňujíc, že tým je plně zaměřen na budování vlastního projektu.