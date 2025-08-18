Domácí nadšení v Melbourne: Oscar Piastri odhaluje speciální překvapení pro fanoušky

Oscar Piastri
Oscar Piastri, foto: Michael Zelinka / INCORP images
Michael Zelinka DNES 14:02
Oscar Piastri, mladý talent McLarenu, se dočká v roce 2026 vlastního vyhlídkového ochozu na hlavní rovince okruhu Albert Park. Tým tak chce oslavit jeho rostoucí význam a poskytnout fanouškům jedinečný zážitek sledovat jeho závody z bezprostřední blízkosti.

Oscar Piastri z McLarenu oznámil, že na australské Grand Prix 2026 bude mít vlastní tribunu pro fanoušky. Stejně jako jeho týmový kolega Lando Norris, který má tribunu na Silverstonu, se i Piastri připojí k řadě australských jezdců s vlastními tribunami v Albert Parku. Mezi nimi jsou legendy jako Jack Brabham, Mark Webber, Daniel Ricciardo, Alan Jones či Arthur Waite.

Piastriho tribuna bude umístěna na hlavní rovince, přímo naproti boxu McLarenu. „Jsem nadšený, že budu mít vlastní tribunu na příští australské Grand Prix,“ řekl Piastri. „Je to skoro neskutečné a nikdy bych si nemyslel, že se to stane. Podpora fanoušků je úžasná a nemůžu se dočkat, až to uvidím naživo příští březen.“

Mladý Australan dodal, že vidět všechny fanoušky přímo naproti boxu McLarenu bude úžasný zážitek. „Opravdu se těším na energii a atmosféru,“ uvedl. „Děkuji všem, kteří to umožnili, a všem, kdo se chtějí zapojit. Australské publikum mě vždy podporuje a toto je další důvod, proč se nemůžu dočkat závodu v Melbourne v roce 2026.“

Piastriho manažer a bývalý jezdec Red Bullu Mark Webber upozornil, že jde o výjimečný krok jak pro závod, tak pro Oscara samotného. „Ukazuje to jeho výsledky už na začátku kariéry. Má za sebou řadu pódií a vítězství. Je jasné, že se cítí pohodlně na nejvyšší úrovni a reprezentuje Austrálii způsobem, jaký si země přeje,“ řekl.

Lando Norris slaví vítězství v Maďarsku 2025.

Lando Norris o dětství a snech: Valentino Rossi byl můj hrdina

Mark Webber dodal, že až začne samotná akce a lidé na tribuně budou stát naproti Oscarovu boxu McLarenu, bude to silný zážitek pro fanoušky i pro Oscara. „Bude to bonus pro všechny,“ doplnil.

Piastri momentálně vede průběžné pořadí jezdců s devítibodovým náskokem před týmovým kolegou Landem Norrisem. Se zbývajícími deseti závody sezony se očekává, že boj o titul potrvá až do závěrečné australské Grand Prix v Abu Dhabi. Vstupenky na australskou Grand Prix 2026 půjdou do volného prodeje 10. září.

