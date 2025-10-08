George Russell stále nemá podepsaný kontrakt: Co brzdí novou smlouvu s Mercedesem?

George Russell má za sebou úspěšnou sezónu v roli týmové jedničky Mercedesu, přesto stále nepodepsal novou smlouvu.
George Russell se po odchodu Lewise Hamiltona do Ferrari stal hlavní hvězdou Mercedesu a svou pozici týmové jedničky potvrdil dvěma vítězstvími v Kanadě a Singapuru. Přesto však stále nemá podepsanou novou smlouvu pro sezónu 2026.
Russell je letos jediným jezdcem mimo McLaren, který dokázal zvítězit v hlavním závodě, a v průběžném hodnocení jezdců drží čtvrtou pozici, přičemž usiluje o místo na sezónním pódiu.
Dříve se spekulovalo, že zdržení smlouvy souvisí s Maxem Verstappenem, který měl s Mercedesem projednávat svou budoucnost, ale nizozemský šampion mezitím deklaroval svou loajalitu Red Bullu. Přesto po dvou měsících Russell stále smlouvu nemá.
Reportér Sky F1 Simon Lazenby uvedl, že nyní je to právě Russell, kdo drží Tota Wolffa v napětí, přičemž hlavními překážkami jsou podle všeho detaily smlouvy a výše platu.
Bývalý mistr světa Nico Rosberg upozornil, že za zpožděním může stát i tlak na sponzorské závazky. Podle něj Mercedes od svých jezdců požaduje až 60, někdy i 80 dní věnovaných sponzorským aktivitám. „Dnes mají týmy tolik sponzorů, kteří platí obrovské peníze, a jediný způsob, jak jim tým může vrátit, je čas jezdce,“ vysvětlil Rosberg.
Russell potvrdil, že spolu s Wolffem řeší mimo jiné právě závazky mimo závodní víkendy. Na otázku, proč ještě nemá smlouvu, odpověděl s nadsázkou: „Myslím, že se ptáte špatné osoby.“
Pak ale upřesnil, že se stále řeší detaily, které mu umožní mít „kousek života“ mimo Formuli 1. „Tohle je u každé nové smlouvy ta nejdůležitější věc v kariéře. Budu mít příští rok 28 let a v týmu jsem už dlouho, ale je tu spousta faktorů, které chci mít správně. Závodní víkendy jsou jen špička ledovce. Trávíme tolik času na silnici, se sponzory, v simulátoru, s týmem,“ vysvětlil Brit.
Russell tím naznačil, že smlouva není jen o penězích a délce kontraktu, ale také o rovnováze mezi profesním a osobním životem. Chtěl si zajistit, aby měl možnost trávit čas s rodinou a přáteli, což je v náročném kalendáři Formule 1 velká výzva.
Toto Wolff rovněž zdůraznil, že zdržení podpisu smlouvy není kvůli zásadním bodům, ale kvůli detailům. „Dobrým věcem to prostě chvíli trvá. Jde o detaily, ne o velké témata,“ řekl po Russellově vítězství v Singapuru.
Šéf Mercedesu vyzdvihl Russellovu letošní formu. „Byl fenomenální, žádné větší chyby, jen občas sám cítil, že mohl více,“ poznamenal Wolff.
„Když se vše spojí – perfektní auto a vrcholná forma jezdce – to je dominantní kombinace, a přesně to jsme letos viděli,“ uzavřel Wolff, připomínajíc, proč je Russell klíčovou postavou týmu.
