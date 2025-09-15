Carlos Sainz si zvolil Williams s jasným cílem: Chce víc než jen vlastní úspěch

Carlos Sainz jr. na Silverstonu
Carlos Sainz jr. na Silverstonu, foto: Williams F1 Team
Josef Mráček DNES 20:17
Sdílej:

Carlos Sainz označil znovuvybudování Williamsu na vítězný tým za svůj „životní projekt“ a zdůraznil, že je připraven do toho vložit vše. Jeho cílem není jen osobní úspěch, ale návrat celé stáje mezi nejlepší v F1.

Carlos Sainz začal novou etapu své kariéry s jasným cílem vrátit Williams zpět mezi vítěze a označil to za svůj životní projekt. Po odchodu z Ferrari, kde uvolnil místo sedminásobnému mistru světa Lewisovi Hamiltonovi, pečlivě zvažoval své možnosti a nakonec podepsal smlouvu s týmem Williams vedeným Jamesem Vowlesem, protože jej oslovila jejich dlouhodobá vize.

„Nic by mě v životě nepotěšilo víc než vstoupit do tak mladého projektu, jakým Williams je, a dostat ho na vrchol,“ řekl Sainz pro Motorsport Week. „Myslím, že to je nejlepší příběh, jaký může sportovec napsat, vybudovat rodinu a vyhrávat s touto rodinou lidí.“

Přestože sezóna nezačala podle jeho představ a Sainz se aktuálně nachází na osmnáctém místě šampionátu s šestnácti body, zatímco jeho týmový kolega Alex Albon je sedmý se sedmdesáti body, špatná startovní pozice jej neodradila. „Williams je dobré místo, už nyní ukazuje značný pokrok oproti loňsku. Nic mě nemotivuje víc než vrátit jeden z historicky nejvýznamnějších týmů Formule 1 zpět na vítěznou cestu. Vždy říkám Jamesovi, že je to teď můj životní projekt, je to to, co chci uskutečnit.“

Valtteri Bottas a Sergio Pérez

Jacques Villeneuve hodnotí novou posilu Cadillacu

Sainz však zdůraznil, že přestože jej dlouhodobá strategie Williamsu přitahovala, nyní se soustředí spíše na kratší horizont. „Raději myslím krátkodobě a rozděluji cíle po šesti měsících,“ vysvětlil. „Rád myslím po šesti měsících. Teď definujeme vůz pro příští rok a máme před sebou dalších šest měsíců, během nichž musíme zlepšit tým a provedení během víkendů, aby příští rok nám auto umožnilo bojovat o lepší výsledky než letošní vůz.“

„V F1 se vždy soustředím na horizont přibližně šesti měsíců, protože právě v tomto období může jezdec nejvíce ovlivnit vývoj. Během těchto šesti měsíců lze pracovat na autě v simulátoru, nastavovat týmovou strategii a zlepšovat fungování víkendů,“ vysvětlil Sainz.

Španěl ukázal, že jeho ambice přesahují osobní úspěch. „Mám jasnou šestiměsíční vizi, kam chceme dojít, a tam se snažím mít největší vliv,“ dodal. Williams tak získává jezdce plného energie a odhodlání, který chce tým posunout k lepším výsledkům.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Williams Carlos Sainz jr.
Stalo se
Novinky
Carlos Sainz jr. na Silverstonu

Carlos Sainz si zvolil Williams s jasným cílem: Chce víc než jen vlastní úspěch

Carlos Sainz označil znovuvybudování Williamsu na vítězný tým za svůj „životní projekt“ a zdůraznil, že je připraven do toho vložit vše. Jeho cílem není jen osobní úspěch, ale návrat celé stáje mezi nejlepší v F1.

Novinky
Valtteri Bottas a Sergio Pérez

Jacques Villeneuve hodnotí novou posilu Cadillacu

Jacques Villeneuve upozornil, že Cadillac bude muset doufat, že najde jezdce srovnatelného s Valtterim Bottasem z Mercedesu. Klíčové bude, aby druhý pilot doplnil Bottasovy zkušenosti a stabilitu pro dosažení špičkových výsledků.

Novinky
Max Verstappen vyhrál GP Itálie

Přišlo znovuzrození Red Bullu? Helmut Marko věří v další úspěchy

Po vítězství na okruhu v Monze, který byl pro Red Bull v roce 2024 nejproblematičtější, zůstává Helmut Marko optimistický. Věří, že tým dokáže uspět i na dalších náročnějších tratích ve zbytku kalendáře.

Novinky
Oscar Piastri a Lando Norris

Oscar Piastri po debatách v McLarenu: Tým je vždy na prvním místě

Oscar Piastri po GP Itálie potvrdil svou loajalitu k McLarenu a zdůraznil, že důvěra v tým je pro něj důležitější než osobní ambice získat titul mistra světa. 

Novinky
Lewis Hamilton s Toto Wolff v Abú Zabí

Výbuch emocí Lewise Hamiltona a tvrdá odpověď Tota Wolffa

Toto Wolff uznal, že Lewis Hamilton projevuje své emoce naplno, ale jeho výroky po Velké ceně Maďarska označil za nepovedený moment.

Novinky
Max Verstappen

Max Verstappen si plní sny: Podělil se o své první dojmy ze závodu na Nordschleife

Max Verstappen nebude tuto neděli závodit na Nürburgringu. Přestože od komise získal potřebné povolení DMSB Permit A, podle informací se rozhodl ihned odcestovat zpět domů. Jeho krok vyvolává spekulace o dalších plánech a přípravách nizozemského šampiona.

Novinky
Max Verstappen v Monze

Max Verstappen otevírá novou kapitolu: Debutoval v GT závodě na Nordschleife

Max Verstappen si v sobotu odbyl premiéru v závodech GT na legendární Nordschleife a okamžitě ukázal, že dokáže držet tempo i mimo monoposty F1. Jeho debut vzbudil velkou pozornost, přestože formální podmínky pro plnohodnotnou licenci ještě nesplnil.
Novinky
Carlos Sainz jr. v Silverstone

Spravedlnost pro Carlose Sainze: FIA zrušila trest z Velké ceny Nizozemska

Tým Williams uspěl se svou žádostí o přezkum desetisekundové penalizace, kterou ve Velké ceně Nizozemska obdržel Carlos Sainz.
Novinky
Lewis Hamilton před GP Itálie

Lewis Hamilton o příchodu Cadillacu: Nová éra začíná

Lewis Hamilton ocenil, že Cadillac od roku 2026 vstoupí do Formule 1, vidí v tom příležitost pro větší rozmanitost a posílení soutěživosti šampionátu.
Novinky
Laurent Mekies a Yuki Tsunoda v Belgii

Yuki Tsunoda pod drobnohledem: Red Bull hledá jasné důkazy před konečným verdiktem

Isack Hadjar zůstává hlavním kandidátem na postup do Red Bullu pro sezonu 2026, zatímco týmový šéf Laurent Mekies hodnotí situaci Yukiho Tsunody. 
Novinky
James Vowles

James Vowles prozrazuje, proč se žádost o přezkum trestu Carlose Sainze zpozdila

James Vowles přiblížil okolnosti přezkoumání trestu Carlose Sainze a vysvětlil co celý proces obnáší a proč se zdržel.

Novinky
Adrian Newey s Andy Cowellem

Adrian Newey a jeho tajná výhoda: Co zjistil při sledování McLarenu

Adrian Newey, nový technický partner Aston Martinu, v sezóně 2025 pravidelně sledoval McLaren MCL39, aby se poučil od konkurence. Přestože se soustředí na vývoj vozu AMR26 pro pravidla 2026, jeho zkušenosti a schopnost analyzovat data výrazně posilují tým i přípravu jezdců.