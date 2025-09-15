Carlos Sainz si zvolil Williams s jasným cílem: Chce víc než jen vlastní úspěch

Carlos Sainz označil znovuvybudování Williamsu na vítězný tým za svůj „životní projekt“ a zdůraznil, že je připraven do toho vložit vše. Jeho cílem není jen osobní úspěch, ale návrat celé stáje mezi nejlepší v F1.
Carlos Sainz začal novou etapu své kariéry s jasným cílem vrátit Williams zpět mezi vítěze a označil to za svůj životní projekt. Po odchodu z Ferrari, kde uvolnil místo sedminásobnému mistru světa Lewisovi Hamiltonovi, pečlivě zvažoval své možnosti a nakonec podepsal smlouvu s týmem Williams vedeným Jamesem Vowlesem, protože jej oslovila jejich dlouhodobá vize.
„Nic by mě v životě nepotěšilo víc než vstoupit do tak mladého projektu, jakým Williams je, a dostat ho na vrchol,“ řekl Sainz pro Motorsport Week. „Myslím, že to je nejlepší příběh, jaký může sportovec napsat, vybudovat rodinu a vyhrávat s touto rodinou lidí.“
Přestože sezóna nezačala podle jeho představ a Sainz se aktuálně nachází na osmnáctém místě šampionátu s šestnácti body, zatímco jeho týmový kolega Alex Albon je sedmý se sedmdesáti body, špatná startovní pozice jej neodradila. „Williams je dobré místo, už nyní ukazuje značný pokrok oproti loňsku. Nic mě nemotivuje víc než vrátit jeden z historicky nejvýznamnějších týmů Formule 1 zpět na vítěznou cestu. Vždy říkám Jamesovi, že je to teď můj životní projekt, je to to, co chci uskutečnit.“
Sainz však zdůraznil, že přestože jej dlouhodobá strategie Williamsu přitahovala, nyní se soustředí spíše na kratší horizont. „Raději myslím krátkodobě a rozděluji cíle po šesti měsících,“ vysvětlil. „Rád myslím po šesti měsících. Teď definujeme vůz pro příští rok a máme před sebou dalších šest měsíců, během nichž musíme zlepšit tým a provedení během víkendů, aby příští rok nám auto umožnilo bojovat o lepší výsledky než letošní vůz.“
„V F1 se vždy soustředím na horizont přibližně šesti měsíců, protože právě v tomto období může jezdec nejvíce ovlivnit vývoj. Během těchto šesti měsíců lze pracovat na autě v simulátoru, nastavovat týmovou strategii a zlepšovat fungování víkendů,“ vysvětlil Sainz.
Španěl ukázal, že jeho ambice přesahují osobní úspěch. „Mám jasnou šestiměsíční vizi, kam chceme dojít, a tam se snažím mít největší vliv,“ dodal. Williams tak získává jezdce plného energie a odhodlání, který chce tým posunout k lepším výsledkům.
