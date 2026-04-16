Současným jezdcům chybí hlad a bojovnost minulých generací, tvrdí David Coulthard

Bývalý pilot Formule 1 David Coulthard upozorňuje na proměnu mentality v současném paddocku a tvrdí, že dnešním jezdcům oproti jeho éře chybí výraznější emoce a neústupná snaha po vítězství.
David Coulthard se ve svém nejnovějším vyjádření zamyslel nad tím, jak se za poslední desetiletí proměnil svět Formule 1 i samotná mentalita jezdců, informuje Motorsport.com.
Podle bývalého vítěze 13 velkých cen dnešní generaci chybí syrovost, která byla pro jeho éru naprosto přirozená. Závodění v 90. letech a na začátku nového tisíciletí podle něj formovalo piloty v mnohem tvrdších podmínkách.
Coulthard připomněl, že jeho generace nastupovala do kokpitů i za počasí, kdy byla viditelnost minimální a riziko nehody extrémně vysoké.
Dnešní Formule 1 je podle něj výrazně opatrnější a bezpečnostní standardy se posunuly na zcela jinou úroveň, což se odráží i v přístupu samotných jezdců.
Silně přitom zavzpomínal na svůj vstup do šampionátu v roce 1994, kdy dostal příležitost u Williamsu po tragické smrti Ayrton Senna v Imole.
Právě tato zkušenost podle něj jeho generaci neustále připomínala, jak křehká může být hranice mezi úspěchem a katastrofou.
Zdůraznil, že tehdejší jezdci si mnohem intenzivněji uvědomovali cenu každého dojetého závodu i každé šance bojovat o vítězství.
Současně upozornil, že v moderním paddocku někdy vnímá až přílišný pocit jistoty, jako by si mnozí piloti mysleli, že jejich chvíle na titul jednou automaticky přijde.
Podle Coultharda ale Formule 1 nic negarantuje a kariéra může být otázkou jediného okamžiku, správného rozhodnutí nebo naopak smolné nehody.
Bývalý jezdec také naznačil, že ze sportu se částečně vytratila ostrost rivality, vztek i hlad po vítězství, které dříve hnaly šampiony na samotnou hranici možností.
Dnešní piloti podle něj působí jako velmi soudržná generace, která spolu tráví čas i mimo závodní víkendy a často sdílí i svůj luxusní životní styl.
Svou roli v tom podle něj může hrát i éra sociálních sítí, která jezdcům nedává příliš prostoru pro spontánnost a soukromí, protože každý jejich krok může okamžitě skončit na internetu.
Bývalý pilot Formule 1 David Coulthard upozorňuje na proměnu mentality v současném paddocku a tvrdí, že dnešním jezdcům oproti jeho éře chybí výraznější emoce a neústupná snaha po vítězství.
