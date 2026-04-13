Carlos Sainz popisuje realitu dnešní F1: Kvalifikace už nejsou čistě o jezdci, tvrdí

Carlos Sainz Jr. kritizuje proměnu kvalifikačních kol ve Formuli 1, která podle něj omezuje přirozený závodnický instinkt. Tvrdí, že důraz na data a přesné načasování vytlačuje dřívější spontánnost a odvahu jezdců.
Carlos Sainz Jr. znovu otevírá téma, které v poslední době stále více rezonuje mezi týmy i samotnými jezdci, a to postupný ústup přirozeného citu při kvalifikačních kolech. Podle španělského pilota se dnešní Formule 1 vzdaluje své původní podstatě, kdy hrály zásadní roli odvaha a instinkt za volantem. Stále větší vliv dnes mají hybridní technologie a komplexní práce s energií.
Kvalifikační jízdy už proto nepředstavují čistý souboj na absolutním limitu monopostu. Jezdci musí během kola řešit dobíjení energie, upravovat tempo a řídit se pokyny systémů, které určují ideální využití výkonu. Právě tato problematika by měla být jedním z klíčových bodů jednání mezi FIA, vedením šampionátu a týmy během dubnové přestávky.
Zkušenosti z tratí navíc ukazují, že teoretické modely ne vždy odpovídají realitě. Stačí drobná chyba nebo nečekaný moment, jaký zažil Charles Leclerc, a celý systém práce s energií se vychýlí z ideálního režimu. Následky se pak okamžitě projeví na výsledném čase kola.
Sainz říká, že adaptace na nová pravidla nebyla jednoduchá, zároveň ale oceňuje práci, kterou odvedl se svým týmem během zimní přípravy. Podle něj se jim podařilo systém výrazně lépe pochopit a dostat pod kontrolu.
Zároveň ale připouští, že jistá míra nepředvídatelnosti zůstává. Odhaduje, že má situaci zvládnutou zhruba na 90 až 95 procent, přesto se občas objeví momenty, které ho překvapí. Vzhledem k tomu, že jde o relativně nový koncept, to ale nepovažuje za nic neobvyklého.
Velkou roli tak podle něj hraje disciplína za volantem. Jezdec musí vědomě potlačit přirozený instinkt jet naplno a přizpůsobit se omezením, která vyplývají z řízení energie a fungování systému. Nejvíce se to projevuje v klíčových fázích kvalifikace, jako jsou Q2 a Q3, kde se rozhoduje na hraně možností.
Sainz tento stav popisuje jako střet mezi instinktem a technologií, který je jedním z hlavních problémů současné Formule 1. Systém podle něj někdy nutí jezdce k rozhodnutím, která nejsou v souladu s jejich přirozeným citem, což pak vede k frustraci po kvalifikaci a pocitu, že výkon mohl být lepší.
Pocit nevyužitého potenciálu je tak podle něj téměř trvalý. I když existuje prostor pro rychlejší jízdu, rozhodující je schopnost udržet disciplínu a nepoddat se okamžitému závodnickému instinktu.
