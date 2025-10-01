Bitva o post prezidenta FIA nabírá obrátky: Do hry vstoupila bývalá finalistka Miss

Volby v rámci FIA se blíží a seznam kandidátů se znovu rozrůstá. Nejnovější oznámení vyvolalo v prostředí motorsportu velkou pozornost.
Belgická novinářka a bývalá modelka Virginie Philippot oficiálně oznámila svou kandidaturu na post prezidentky Mezinárodní automobilové federace FIA. Stává se tak čtvrtým jménem v souboji o nejvyšší funkci ve vedení motorsportu a zároveň druhou ženou, která otevřeně vyjádřila ambici nahradit dosavadního prezidenta Mohammeda Ben Sulayema. Volby proběhnou 12. prosince v Uzbekistánu.
Její vstup do boje o prezidentské křeslo přichází jen krátce poté, co svou kandidaturu oznámila švýcarská závodnice Laura Villars. Ta se stala první ženou v historii, která se rozhodla ucházet o vedení FIA. „Je logické, že motorsport potřebuje nové tváře a nové směry,“ uvedla Villars pro PlanetF1.com. Philippot tak navazuje na trend, kdy se ženské osobnosti snaží prosadit v prostředí, které bylo dlouho doménou mužů.
Dosud se očekávalo, že hlavní bitva se povede mezi stávajícím prezidentem Benem Sulayemem a Američanem Timem Mayerem, bývalým komisařem Formule 1 a synem spoluzakladatele McLarenu Teddyho Mayera. Jejich souboj nyní získává nový rozměr a poprvé v historii mohou reálně zasáhnout i kandidátky, které přinášejí úplně jiný pohled na budoucnost FIA.
Philippot oznámila svou kandidaturu na sociálních sítích jen několik dní před Velkou cenou Singapuru. Ve svém prohlášení zdůraznila, že jejím cílem není stát se první ženou v čele organizace, ale spíše otevřít cestu dalším. „Nekandiduji proto, abych byla první. Kandiduji proto, abych nebyla poslední,“ uvedla.
Zdůraznila také, že motorsport by měl více odrážet rozmanitost současného světa. „Věřím, že motorsport by měl být odvážný, rozmanitý a jednotný. Jako žena s globální vizí a pevnými kořeny chci otevírat dveře, které zůstávaly příliš dlouho zavřené. Postavme FIA, která bude skutečně inkluzivní pro každý hlas, každý příběh, každou vášeň,“ dodala.
Její životopis mimo motorsport je neméně pestrý. Veřejnost ji zná z účasti na soutěži Miss Belgium v roce 2012 či Miss International 2017. Objevila se také v populární francouzské reality show Secret Story a letos v létě se krátce objevila mezi kandidátkami Miss Universe za Demokratickou republiku Kongo, než svou účast stáhla. Přesto má k motorsportu blízko, v posledních letech působila jako moderátorka týmu Red Bull Racing.
Vedle mediální kariéry se věnuje také charitativní činnosti. Založila organizaci Drive For Hope, která podporuje sirotky a vzdělávací projekty v Kongu. I díky této práci si vybudovala pověst osobnosti usilující o propojení motorsportu se širšími společenskými tématy.
Volby prezidenta FIA tak nabízejí mimořádně zajímavý scénář. Proti sobě stojí současný prezident Mohammed Ben Sulayem, americký kandidát Tim Mayer a dvě ženy – švýcarská závodnice Laura Villars a belgická novinářka Virginie Philippot.
Prosincové hlasování v Uzbekistánu může rozhodnout nejen o tom, kdo povede FIA v příštích letech, ale také o tom, zda se svět motorsportu posune směrem k větší otevřenosti, rozmanitosti a modernímu přístupu.
Carlos Sainz se nedávno připojil ke svému otci Carlosu Sainzovi staršímu na soukromém testu ve Španělsku.
Volby v rámci FIA se blíží a seznam kandidátů se znovu rozrůstá. Nejnovější oznámení vyvolalo v prostředí motorsportu velkou pozornost.
Lewis Hamilton oznámil smutnou zprávu o úmrtí svého psa Roscea, který mu byl věrným společníkem od jeho debutu u Mercedesu. K tragédii se vyjádřil také televizní moderátor a dlouholetý kritik Hamiltona, Jeremy Clarkson.
Kimi Antonelli začal svou debutovou sezónu ve Formuli 1 silně a ukazoval velký potenciál. Po příchodu evropské části sezóny však přišla série slabších výsledků.
Fernando Alonso nezvítězil ve Formuli 1 už 12 let, od svého posledního triumfu v roce 2013. Přesto zůstává konkurenceschopným a respektovaným jezdcem na trati.
Max Verstappen věří, že stabilnější nastavení vozu RB21 pomůže nejen jemu, ale i Yukimu Tsunodovi. Po obtížném startu v Red Bullu dosáhl Tsunoda svého nejlepšího výsledku sezony v Baku, což může posílit jeho šance na setrvání v týmu.
Max Verstappen si odbyl premiéru v GT3 na legendární Nordschleife, kde si dojel pro suverénní vítězství. Svět motorsportu je jeho výkonem uchvácen.
Cadillac F1 tým, který se chystá na svůj debut v sezóně 2026, oznámil významnou posilu v čele obchodní strategie.
Shovlin upozorňuje, že i při stejném nátěru vozů bude možné rozlišit jednotlivé týmy. Některé detaily se mohou zdát podobné, ale postupně se odhalí, kdo dokáže vytěžit maximum z dostupných možností.
Max Verstappen by mohl sehrát klíčovou roli v boji o titul a případně posunout Landa Norrise do výhodnější pozice.
Lewis Hamilton oznámil smutnou zprávu o svém psu Rosceovi, který podlehl krátké nemoci. Jezdec se dojemně rozloučil se svým věrným společníkem.
I přes ujištění Freda Vasseura, že Lewis Hamilton se letos dostane na pódium, britský jezdec zůstává realistický. Podle něj jedno nebo dvě pódia nemají zásadní vliv na šance v boji o mistrovský titul.