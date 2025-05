Damon Hill otočil: Verstappen je bez diskuze jeden z nejlepších

Během rozhovoru v podcastu High Performance se bývalý mistr světa formule 1 Damon Hill nešetřil chválou na adresu Maxe Verstappena a označil jej za skutečný fenomén motorsportu. Podle něj patří Verstappen mezi nejlepší jezdce všech dob a dokonce uvažuje o tom, že by mohl být tím nejlepším. „Bezpochyby patří mezi špičku,“ potvrdil Hill na otázku, zda je Verstappen jeden z největších v historii.

Když byl následně tázán, zda je Verstappen jeho osobní jedničkou, pokračoval: „Možná ano. Co se týká efektivity, připravenosti, vyspělosti a rychlosti, je to skutečný fenomén. Fenomény jako Fangio, Jim Clark, Senna nebo Michael Schumacher.“

Hill přitom v minulosti nešetřil kritikou na Verstappenův agresivní styl jízdy. V roce 2024 například uvedl, že Verstappen na trati využívá „strach a zastrašování“, přirovnal ho dokonce k záporákovi z kreslených Wacky Races.

Dnes však vidí v Verstappenově výkonu v Imole, kde Holanďan vyhrál svůj druhý závod sezóny 2025, ukázku skutečné mistrovské třídy. „Jeho předjíždění v Tamburellu bylo precizní, nádherné,“ chválil Hill. Verstappen zde elegantně předjel Oscara Piastriho a celý závod vedl s naprostou kontrolou.

Právě takové závody chce Hill sledovat. „Nechceme vidět, jak si jezdci „čistí“ trať a tlačí soupeře mimo dráhu jen proto, aby zabránili předjetí. To není závodění. To jsou spíš takové kolize ve stylu dodgemů,“ vysvětloval. „Chceme vidět dovednost a odvahu, chceme to čistě, elegantně a efektivně – jako byste šermovali rapírem, ne kladivem. Je třeba respektovat pravidla, která udržují závodění v určitých mantinelech.“

Hill zdůraznil, že sport musí být atraktivní, ale zároveň férový a bezpečný. Verstappenův výkon v Imole podle něj tuto ideální rovnováhu splnil a ukázal, že lze závodit dravě a zároveň s noblesou.