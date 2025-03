Další zklamání pro Lawsona: Tlak roste, výsledky nepřicházejí

Ve světě Formule 1 není důležité jen umístění na časových tabulkách, ale především schopnost jezdců zvládnout tlak, který na trati panuje. Max Verstappen je v tomto ohledu excelentní – i pod neustálým stresem dokáže udržet svůj vůz pod kontrolou a jeho výsledky to jasně potvrzují. Pro tým Red Bull však není podstatné, jak těsné jsou rozdíly mezi jezdci, ale hlavně to, aby každý z nich dosahoval co nejlepších možných pozic. Detaily přicházejí až na druhém místě.

Pro jezdce, který se nachází na chvostu startovního pole, je kritika nevyhnutelná. V podobných situacích se často ozývá pokyn, aby se výsledky zlepšily – jak říkal Sir Patrick Head v roce 2005: „Cokoliv děláš, dělej to lépe.“ Tento přístup ukazuje, jak vysoké nároky na výkonnost jsou v F1.

Liam Lawson, který v letošní sezóně nahradil Sergia Péreze, byl povýšen především pro svou mentální odolnost, která bude opravdu testována. Jeho první závody ukázaly, že výzvy, kterým čelí, nejsou jednoduché. V Číně se mu nepodařilo zopakovat úspěch svého týmového kolegy Verstappena, když skončil až čtrnáctý po kolizi v průběhu sprintu.

Sám Lawson přiznal, že se při kvalifikaci potýkal s problémy provozu na trati, které ho zbrzdily – například během poslední šance se dostal do zácpy za Pierreem Gaslym, což ztížilo jeho pokus o rychlé kolo. I když opakovaně mluvil o tom, jak má vůz „malé okno“ pro optimální výkon, ví, že za jeho problémy stojí i fakt, že se mu nedaří správně připravit pneumatiky, což je klíčové pro dosažení správného gripu.

Stejný problém, který měl Verstappen dříve s některými kolegy, trápí i Lawsona – příliš se soustředí na kontrolu auta, místo aby ho nechal „proplout“ jako Verstappen. V Šanghaji to byl právě špatně zvládnutý nájezd do prvních zatáček, který vedl k přetížení předních pneumatik a následné nedotáčivosti, což je pro rychlé kolo fatální.

Pro Lawsona je klíčovým faktorem čas – s omezenými zkušenostmi na této úrovni se jeho pozice stává ještě náročnější, obzvlášť když mu technické problémy během testování a tréninků ubíraly cenný čas. Ačkoliv má pouze jednu tréninkovou session k dispozici, rozhodl se tento faktor nevyužívat jako výmluvu. „Je to těžší, ale neměl by to být důvod, proč jsem se nedostal tam, kde jsem měl,“ dodal.

Pro Red Bull je kladný výsledek nekompromisní, a proto by měl Lawson reagovat rychle, i když uznává, že potřebuje více času na adaptaci. Tento tlak je evidentní i ve vztahu s Helmutem Markem, který souhlasí s tím, že Lawson potřebuje čas, ale zároveň ví, že se nemůže spoléhat na nic jiného než na výsledky.

Ačkoli má podporu od svého týmového kolegy Verstappena, který uznává obtížnost řízení vozu RB21, zároveň zdůraznil, že mezi ním a Lawesonem je výrazný rozdíl, což ukazuje, že Verstappen skutečně ovládá každý aspekt svého vozu a je o krok napřed.