Další studená sprcha pro Ferrari: Lewis Hamilton neskrýval po konci v Q2 zklamání

Lewis Hamilton v Baku nepostoupil do Q3, když ho překonal jeho týmový kolega Charles Leclerc. Po kvalifikaci britský jezdec otevřeně přiznal frustraci a upozornil, že Ferrari zvolilo pneumatiky, které neodpovídaly podmínkám na trati, což nakonec rozhodlo o jeho neúspěchu.
Lewis Hamilton skončil v kvalifikaci na Velkou cenu Ázerbájdžánu už v Q2 a do finální části se nepodíval. Po vyřazení neskrýval zklamání a uvedl: „Na konci jsme prostě neměli správné pneumatiky.“ Zatímco jeho týmový kolega Charles Leclerc dokázal postoupit, Hamiltonovi zůstaly brány Q3 zavřené.
Po čtvrté červené vlajce v Q2 se Ferrari rozhodlo vyslat oba své jezdce na trať co nejdříve. Jenže zatímco Charles Leclerc zvolil směs C5, Lewis Hamilton dostal nejměkčí pneumatiky C6. Ukázalo se, že to byla chyba, novinka letošní sezóny je sice rychlá, ale jen minimálně oproti C5 a navíc se rychle přehřívá. Na náročném okruhu v Baku tak i drobný smyk znamená konec šancí na dobrý čas.
Hamilton zajel jen desátý nejrychlejší čas a jeho pozice byla velmi křehká. Jakmile se z vyřazovacích míst dokázal dostat Fernando Alonso, britský jezdec se propadl pod čáru. O jeho definitivním konci v kvalifikaci pak rozhodl Charles Leclerc, který se také zlepšil a posunul se dál.
Po neúspěchu Hamilton neskrýval zklamání. „Upřímně, jsem strašně zklamaný. Včera jsme byli rychlí a auto se mi líbilo. Dnes jsme ale zvolili směr, který měl být podle papírů správný, jenže na konci jsme prostě neměli správné pneumatiky. Všichni přede mnou jeli na střední směsi, jen já ne. V FP2 jsem o jednu sadu médií přišel a to mě dostalo do nevýhody,“ vysvětlil.
K problémům se přidal i nízký stav paliva. Hamilton proto neměl možnost přezout a pokusit se o další rychlé kolo na střední směsi, které se ukázaly jako stabilnější volba. „Chtěl jsem přezout, ale řekli mi, že zahřívání médií trvá příliš dlouho a už nám nezbýval čas. Nakonec ani palivo. Takže to nebylo ideální, ale rozebereme si to uvnitř týmu,“ doplnil.
Navzdory zklamání hledal i pozitivní stránku. „Cítil jsem se skvěle, byl jsem bez chyb a opravdu jsem si myslel, že můžeme bojovat o pole position. Je to trochu šok, ale musím to vzít sportovně a jít dál,“ dodal.
Strategie Ferrari však zůstává terčem otázek. Většina týmů sázela i na použité střední pneumatiky, které poskytovaly větší jistotu než nepředvídatelné C6. Zdá se, že Maranello podlehlo časovému tlaku i nejistotě kolem nové směsi, což Hamiltona stálo účast v Q3.
