Colapinto pod tlakem: Dokáže se prosadit a zůstat ve Formuli 1?

Franco Colapinto nastupuje do formule 1 uprostřed sezony a má pět závodů, včetně víkendové GP v Imole, aby si u týmu Alpine vybojoval trvalé místo. I přes smíšené výsledky v roce 2024 musí podat maximální výkon, jinak mu hrozí návrat na lavičku náhradníků.

Franco Colapinto naskakuje do formule 1 uprostřed probíhající sezony a má pět závodů, během kterých se může předvést týmu Alpine. První z nich bude tento víkend v Imole. Jeho úkolem je využít tuto omezenou příležitost k získání trvalého angažmá, podobně jako se snažil po loňských devíti závodech, kdy nahradil Logana Sargeanta.

„Byl jsem v podobné pozici už dřív, není to novinka,“ říká Colapinto. „Je to náročné, když přicházíte uprostřed sezony, ale věřím, že se mohu ukázat, říká pro The Race.

Na rozdíl od jiných, kteří skončili bez další šance, si Colapinto pokračování zaslouží. U Williamsu ukázal, že má na dlouhou kariéru ve Formuli 1. „Myslím, že jsem předvedl jízdu na vysoké úrovni, i bez celosezonní smlouvy,“ dodává.

Tentokrát měl lepší přípravu, trénoval na simulátoru a testoval loňský vůz Alpine. „Díky tomu se cítím připravenější,“ říká. I když v testech byl rychlejší kolega Paul Aron, v závodech bude rozhodovat Colapintova forma. „Nejsem nervózní nováček. Někdy mi lidé vyčítají aroganci, ale kdyby to bylo špatné, nebylo by na startu tolik jezdců,“ komentuje.

V Baku i přes náraz do bariéry předvedl skvělé tempo. Osmým místem v Ázerbájdžánu a desátým v USA ukázal svůj potenciál. Poslední závody roku 2024 ale byly smíšené, dvě nehody v Brazílii a nevydařená kvalifikace v Las Vegas ukázaly, že se musí zlepšit. „V Las Vegas jsem riskoval, byla to chyba,“ přiznává. Jeho tempo je solidní, trochu za týmovým kolegou, ale Alpine od něj očekává rychlejší postup.

S omezeným časem musí Colapinto vsadit na sebejistotu a hned ukázat maximum. Výkony rozhodnou, zda zůstane u Alpine, nebo půjde zpět na lavičku náhradníků, kde čekají Doohan i Aron.

„Musím na trati ukázat, že si zasloužím místo v roce 2026. Mluvit chci výkonem, ne slovy,“ říká Colapinto. Tato krátká šance může být začátkem dlouhé kariéry nebo jejím rychlým koncem.