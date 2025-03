Jeremy Clarkson si u Hamiltona nebral servítky: Z hrdiny na nulu, říká

Lewis Hamilton si připsal své první vítězství v barvách Ferrari ve sprintu během Velké ceny Číny, když proměnil pole position ve vítězství, což byla teprve jeho třetí výhra od začátku sezony 2022. Tento úspěch však rychle vystřídal pád, když se v kvalifikaci na hlavní závod musel spokojit s pátým a šestým místem spolu s týmovým kolegou Charlesem Leclercem.

Oba jezdci se následně střetli v první zatáčce, přičemž Leclerc ukázal lepší tempo, i když měl poškozený přední křídlo. Hamilton se přes rádio snažil Ferrari přesvědčit, aby mezi nimi vyměnili pozice. Nakonec oba jezdci dokončili závod na pátém a šestém místě, ale následně byli vyloučeni z oficiální klasifikace kvůli různým porušením.

Clarkson, který se v komentáři pro The Sun zamýšlel nad tímto dramatickým obratem, uvedl: „Jak je možné, že Ferrari přešlo během víkendu od ‘rychlého’ k ‘zbytečnému’?“

Jeremy Clarkson se podělil o své názory na výkon Lewise Hamiltona během víkendu Velké ceny Číny. Podle něj je důležité, aby Ferrari v F1 uspělo, protože je víc než jen tým – je srdcem a duší celého sportu. "Bylo klíčové, aby nový člen týmu, Lewis Hamilton, začal sezónu ve velkém stylu, jako by ho vystřelili z děla. A jak by bylo skvělé, kdyby se to stalo v Číně, před davem, který ho považuje za boha."

Clarkson popsal, jak Hamilton začal víkend fantasticky, když získal pole position v sprintu a následně vyhrál, ale jeho výkon v hlavním závodě byl zklamáním. "Jak je možné, že v kvalifikaci skončil až pátý a v závodě byl tak pomalý, že ho musel předjet jeho týmový kolega? A pak byl diskvalifikován." Podle Clarksona to nemá žádný smysl, zejména když tým zůstane stejný, ale výkonnost se tak zásadně změní během jednoho víkendu.

Clarkson také zpochybnil Hamiltonovu motivaci k přechodu do Ferrari. Věří, že sedminásobný mistr světa může cítit, že jeho nejlepší roky jsou za ním, a že se rozhodl připojit k Ferrari, aby zažil jízdu v nejlegendárnějším týmu Formule 1, než se rozhodne ukončit kariéru. "Co je z něj teď? Jezdec, nebo superstar?" dodal Clarkson, který zároveň poznamenal, že Hamilton bude mít těžkou práci porazit svého týmového kolegu Charlese Leclerca, jenž je považován za jednoho z nejrychlejších jezdců na jedno kolo.