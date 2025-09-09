Christian Horner poslal Martinu Brundlovi zprávu: Emoce po prvním vítězství Red Bullu bez něj

Christian Horner se po vítězství Maxe Verstappena v Monze ozval Martinu Brundlovi, aby ocenil jeho chladnokrevný výkon i práci celého týmu Red Bull.
Martin Brundle přinesl během přenosu z Velké ceny Itálie nečekaný postřeh ze zákulisí. Prozradil, že krátce po triumfu Maxe Verstappena mu dorazila osobní zpráva od Christiana Hornera, dlouholetého šéfa Red Bullu. I když už není součástí týmu, Horner chtěl vyzdvihnout práci svých bývalých kolegů z Milton Keynes.
Horner působil v čele rakouské stáje celé dvě dekády, ale v červenci musel předčasně uvolnit místo Laurentovi Mekiesovi, který do té doby vedl sesterský tým Racing Bulls. Red Bull oficiálně důvody této změny nesdělil, nicméně v zákulisí se mluvilo o sérii odchodů důležitých lidí a ztrátě konkurenceschopnosti. Tým navíc v sezoně 2025 čelí sílící nadvládě McLarenu.
Právě proto má Verstappenovo vítězství v Monze mimořádný význam. Bylo prvním od chvíle, kdy Horner opustil svou funkci, a zároveň ukázalo, že Red Bull je schopen znovu zabrat i v náročném období. Horner se k tomu vyjádřil prostřednictvím zprávy, kterou Brundle citoval přímo v živém vysílání.
„Mám tady zprávu od Christiana Hornera,“ uvedl Brundle. „Píše: ‚Tohle byl náš nejhorší závod v loňském roce. Zvolili jsme špatnou úroveň přítlaku.‘ A dodal, jak tvrdě tým pracoval na balíku vylepšení a odvedl skvělou práci. Samozřejmě, že se jim to podařilo otočit.“
Na samotné trati Verstappen nenechal nikoho na pochybách, že si vítězství zasloužil. Startoval z pole position, odolal tlaku soupeřů a v cíli měl pohodlný náskok před McLareny Landa Norrise a Oscara Piastriho. Oba mladíci se sice opět dostali na pódium, tentokrát však museli sledovat, jak se radoval jejich největší rival.
„Ano, byl to pro nás skvělý den. Samozřejmě, ta první část byla trochu smolná, ale pak jsme letěli, auto bylo opravdu zábavné. Tempo se mi dařilo dobře kontrolovat. Myslím, že jsme zastavili v boxech ve správný moment a na tvrdých pneumatikách se pak dá více tlačit, jsou odolnější,“ hodnotil závod Verstappen. Zdůraznil i správné načasování zastávky v boxech a výkon celého týmu.
„Prostě fantastická práce od všech, od celého týmu. Myslím, že jsme byli celý víkend stoprocentně soustředění a je opravdu radost tady vyhrát,“ doplnil. Přiznal, že už od prvních kol cítil sílu svého vozu a po krátkých soubojích v úvodu rychle získal kontrolu nad závodem. Další zastávkou seriálu bude Baku, kde se od 19. do 21. září uskuteční Velká cena Ázerbájdžánu.
