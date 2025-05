Charles Leclerc varuje: Ferrari bojuje s fatální slabinou v pomalých pasážích

Charles Leclerc označil výkon vozu Ferrari v nízkorychlostních pasážích jako „největší slabinu“, kterou je podle něj nutné co nejrychleji zlepšit. Výkon v těchto sektorech omezuje konkurenceschopnost týmu na technicky náročných tratích.

Ferrari vstoupilo do sezóny 2025 s vysokými ambicemi, ale po první třetině kalendáře je realita tvrdá. Tým z Maranella se po osmi odjetých závodech nachází až na čtvrtém místě Poháru konstruktérů se 142 body a pouhými dvěma pódiovými umístěními. Jedno z nich ale přineslo domácí radost, Charles Leclerc dojel v Monaku druhý hned za Landem Norrisem.

Přesto Leclerc, který na stejné trati loni slavil své největší vítězství v kariéře, zůstává nohama pevně na zemi. Ve své domovině opět podal silný výkon, když se kvalifikoval na druhé místo a téměř sahal po vítězství. Ale už po závodě jasně naznačil, že Ferrari má letos stále velký problém, který je potřeba neodkladně řešit.

„Jednoznačně pomalé zatáčky. To je naše největší slabina a to s velkým náskokem. Proto jsem sem přijel velmi pesimistický a říkal jsem, že už jen dostat se do top 10 bude výzva. V nízkorychlostních pasážích máme opravdu velmi špatný výkon,“ přiznal Leclerc otevřeně na tiskové konferenci po závodě, informuje GPblog.

Monako sice ukázalo náznak zlepšení, ale podle Leclerca jde spíš o výjimku potvrzující pravidlo. Specifická charakteristika trati, množství hrbolů a obrubníků, podle něj výjimečně sedla aktuální konstrukci vozu SF-25. „Na trati jako je tahle, kde je spousta hrbolů a obrubníků, náš vůz funguje překvapivě dobře. To nám pomohlo, ale bohužel to platí jen pro extrémní tratě jako je Monako. Takže ano, musíme zapracovat na výkonu v pomalých zatáčkách,“ zdůraznil.

Na otázku, zda by mohly chystané změny pravidel pro rok 2026, včetně menších rozměrů vozů, pomoci zlepšit závodění v Monaku, odpověděl Leclerc opatrně. „To je těžká otázka. Upřímně ani nevím, jak moc menší auta budou. Monako bude vždy složité. Myslím, že jezdec se přizpůsobí šířce vozu za sebou a způsobu, jakým brání pozici. Takže nemám přesnou odpověď, ale doufám, že příští rok bude předjíždění v Monaku alespoň trochu jednodušší,“ dodal s nadějí.

Zatímco fanoušci Ferrari slavili cenné pódium na domácí půdě svého jezdce, samotný Leclerc jasně naznačuje, že jde pouze o malé pozitivum v jinak náročné sezóně. Pokud chce Scuderia reálně pomýšlet na vítězství a titulové ambice, bude muset v dalších týdnech najít cestu, jak vyřešit slabinu, která je v moderní éře Formule 1 až příliš viditelná.