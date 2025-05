Adrian Newey po odchodu z Red Bullu: „Netušil jsem, co bude dál“

Svět Formule 1 se na chvíli zastavil, když Adrian Newey potvrdil svůj odchod z Red Bullu. Po téměř dvaceti letech práce, šesti titulech konstruktérů a osmi jezdeckých šampionech zamířil legendární konstruktér do trápícího se Aston Martinu, kde přijal roli managing technical partnera.

V rozhovoru pro Sky Sports F1 přiznal, že po rezignaci z týmu v Milton Keynes vůbec netušil, co bude dál. „Rezignoval jsem z Red Bullu z celé řady důvodů a opravdu jsem v té chvíli neměl ponětí, co budu dělat. Tak jsem si sedl, začal o tom přemýšlet, mluvil jsem s manželkou Mandy o tom, co bychom měli podniknout a ta škála možností šla od odpočinku na slunných dovolených s margaritou v ruce až po návrat do práce. A pak, pokud to má být práce, tak jaká?“ popsal Newey.

S ohledem na své angažmá v projektech Aston Martin Valkyrie a RB17 zvažoval, zda se nevěnovat silničním vozům. „Silniční auta mě vždycky zajímala. Projekt Valkyrie mě bavil, RB17 mě baví pořád, protože na něm stále pracuji. Ale myslím, že to, co mě na mojí kariéře nejvíc bavilo, je ta kombinace člověka a stroje, sportovní úsilí, to, že jste každý týden pod drobnohledem.“

Newey přiznal, že ho motivuje právě rychlá zpětná vazba, kterou motorsport přináší. „Když to srovnám s přáteli z univerzity, kteří šli do letectví a pracovali třeba pro British Aerospace nebo Rolls Royce, tam pracujete na projektech, které neuvidíte letět klidně i patnáct let. Je tam málo zpětné vazby. Takže jsem cítil, že potřebuji zpátky soutěž, člověka a stroj.“

Zvažoval i návrat k America’s Cupu, kde už v minulosti spolupracoval s Ben Ainslie Racing a Red Bull Advanced Technologies. „America’s Cup je hodně zajímavý, taková paralelní realita. Technologie jsou velmi podobné. Jediná věc, která mi na tom nesedí, je, že tam není prostor na odpověď. Soutěžíte jednou za čtyři roky a od chvíle, kdy je loď spuštěna na vodu, máte maximálně dva měsíce do závodu. Pokud nemáte design správně od začátku, už to nestihnete napravit. Ve Formuli 1, i když nezačnete dobře, pokud máte dobrý základ auta, motor a skvělé jezdce, můžete to otočit. A myslím, že McLaren je teď skvělý příklad.“

Nakonec rozhodla kombinace špičkové infrastruktury Aston Martinu a přítomnosti dvojnásobného mistra světa Fernanda Alonsa. Newey spojil své jméno s miliardářem Lawrencem Strollem a tým poprvé posílil přímo na trati při Velké ceně Monaka.