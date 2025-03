Charles Leclerc přiznal výzvy: Ferrari musí zaměřit pozornost na dvě klíčové oblasti

Charles Leclerc se po závodě v Austrálii, kde skončil na osmé pozici, vyjádřil k obtížnému začátku sezóny Formule 1 2025. V deštivých podmínkách, kde McLaren dominoval, přiznal, že Ferrari musí přehodnotit strategické rozhodnutí v průběhu závodu. „Byli jsme přesvědčeni, že pátá pozice je zajištěná, ale pak přišel déšť a vše se změnilo,“ uvedl Leclerc. Dále zmínil, že ztratil několik pozic po výjezdu mimo trať v zatáčce 11, a i když situaci částečně zachránil Safety Car, ztráta dalších míst přišla po příliš pozdní zastávce výměny pneumatik ze suchých na přechodné.

Leclerc identifikoval dva klíčové faktory, které je třeba zlepšit: „První chyba byla na mé straně, druhá se týkala rozhodnutí týmu. Musíme to společně prozkoumat a ujistit se, že příště uděláme správný krok,“ dodal.

„Na velkou část závodu jsme si mysleli, že P5 je zajištěná pozice, ale pak přišel déšť a vše se změnilo,“ řekl Leclerc. „Byl to těžký závod a jsou věci, které musíme přezkoumat a na kterých musíme zapracovat. Nebyli jsme nejrychlejší, ale v takových podmínkách byla šance na velké body, kterou jsme dnes nevyužili. Po výjezdu ze zatáčky 11 jsem ztratil pár pozic, ale nakonec to nebylo tak špatné díky Safety Caru, který přišel později. Ale zastavili jsme o kolo později, abychom přezuli na přechodné pneumatiky, což nás stálo další pozice,“ sdělil.

Leclerc pokračoval: „Jsou dvě věci, na které se musíme zaměřit. První je jednoduchá – byla to moje chyba. Druhou věc vyřešíme jako tým, podíváme se na naše rozhodnutí a ujistíme se, že při podobné situaci v budoucnu uděláme správný krok.“

Leclerc nebyl jediným, kdo po Velké ceně Austrálie vyjádřil zklamání. Jeho týmový kolega, Lewis Hamilton, se po závodě rovněž zmínil o problémech s vozem SF25, který popsal jako „opravdu, opravdu těžký na řízení“. Hamilton uvedl pro Sky Sports F1: „Bylo to velmi náročné, šlo to mnohem hůř, než jsem očekával. Auto bylo opravdu, opravdu těžké na řízení.“

„Pro mě je prostě štěstí, že jsem se vyhnul zdi, protože to bylo místo, kam auto mířilo většinu času. Je toho hodně, z čeho se můžeme poučit, a jen si zvykám na nový pohonný systém v deštivých podmínkách. Nastavení, které to vyžaduje, je jiné, potřebuje jiný způsob jízdy a jiný set-up na volantu.“

Sedminásobný šampion dodal: „Držel jsem se co nejdéle, dokonce jsem se dostal do vedení, ale chyběla nám informace o tom, kolik deště ještě přijde. Myslím, že jsme něco zmeškali. Zkoušeli jsme to, ale informace, kterou jsem dostal, říkala, že to bude krátká přeháňka. V tu chvíli to bylo jen na poslední zatáčce, tak jsem si myslel, že zbytek trati je suchý a zvládnu to, ale pak přišlo ještě více deště.“

Druhý závodní víkend letošní sezóny, který se uskuteční tento víkend v Číně na okruhu v Šanghaji, přinese první příležitost pro týmy a jezdce ukázat svou rychlost a strategii ve sprintovém formátu víkendu.