Charles Leclerc po Imole: Frustrace a varování před Monakem

Charles Leclerc po náročné Grand Prix Emilia Romagna neskrýval frustraci. Kvalifikační neúspěch, který ho vyřadil už v Q2, přetavil alespoň v body, když se prodral zpět na šesté místo. Přesto měl Monačan k víkendovému výkonu Ferrari daleko do spokojenosti.

„Říkal jsem už před závodem, že to bude jeden z těch, kdy musíte závodit srdcem a nasadit lokty,“ poznamenal Leclerc po závodě, ve kterém se střetl mimo jiné s Pierrem Gaslym a Alexem Albonem. „V takové situaci jedete na samé hraně, někdy i za ní. Ale když startujete jedenáctý, jako jezdec prostě nemůžu akceptovat, kde se nacházíme.“

Leclerc, který letos stál na stupních vítězů jen jedinkrát v Saúdské Arábii, aktuálně ztrácí na lídra šampionátu Oscara Piastriho už 85 bodů. Na italské půdě bojoval odvážně, ale výsledek nestačil k potlačení rostoucí frustrace z vývoje sezony.

Ke kontroverzním momentům na trati dodal: „S Pierrem to byl podle mě jen závodní incident, nebyl jsem za hranou. S Alexem to bylo hodně na limitu, ale myslím, že jsem se držel v rámci pravidel. Musím se podívat na záběry, ale nelituju ničeho. Dnes šlo o to dát do toho všechno. Už v momentě, kdy jsme nezareagovali na druhý safety car, jsem věděl, že to bude hodně těžké.“

Ačkoliv loni v Monaku konečně prolomil smůlu a dočkal se vítězství před domácím publikem, letos je podle něj situace mnohem složitější. Ferrari podle něj stále naráží na limity vozu, které se mohou na městském okruhu výrazněji projevit.

„Očekávám velmi náročný víkend,“ přiznal Leclerc. „Monako zvýrazní slabiny našeho auta. Uvidíme, jsou tam faktory, které nemůžete předvídat. V kvalifikaci se jde na riziko, auto se nastavuje úplně jinak, takže doufám, že budeme příjemně překvapeni.“