Charles Leclerc o havárii v Nizozemsku: Vysvětlil, proč se hned nevrátil do garáže

Charles Leclerc v Maďarsku
Charles Leclerc v Maďarsku, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 17:26
Charles Leclerc přiznal, že po nehodě na GP Nizozemska zůstal sedět na svahu, protože jediná cesta zpět do garáže Ferrari vedla přes zaplněnou tribunu. Podle něj šlo o pragmatické a bezpečné rozhodnutí, aby se vyhnul riziku mezi diváky.

Charles Leclerc odhalil důvody, proč se po havárii na Velké ceně Nizozemska nevrátil zpět do garáže Ferrari, když jeho závod skončil dříve, než plánoval. Místo toho si sedl na travnatý svah a sledoval dokončení závodu z tohoto místa.

„Bylo to zábavné? Nejsem si jistý. Bylo hezké alespoň sledovat závod z něčeho takového,“ přiznal Leclerc, když se ho novináři ptali na jeho čas strávený na kopci, informuje Motorsport.com. „Ale samozřejmě jsem byl po tom, co se stalo, docela sklíčený. A jako tým je nepříjemné nezískat žádné body.“

Monacký závodník by se těžko vrátil do garáže, protože jediná cesta vedla kolem tribun plných fanoušků. „Myslím, že se všichni snaží umožnit nám návrat do paddocku, kdykoliv je to možné. Ale na některých tratích to prostě nejde. A jediná cesta pro mě vedla kolem tribuny, což by bylo poměrně náročné,“ vysvětlil Leclerc.

Ferrari v Monze

GP Itálie: Ferrari kraluje Monze. Lewis Hamilton a Charles Leclerc obsadili první dvě místa v úvodním tréninku

K jeho závodu došlo k závěru, když mladý jezdec Mercedesu Kimi Antonelli při pokusu předjet Leclerca v Turn 3 špatně odhadl náklon zatáčky a podjel SF-25, což způsobilo její pád do bariéry a vážné poškození vozu.

Pro Ferrari to byla druhá nula v závodě, protože předtím havaroval i Lewis Hamilton na stejném místě. „Rozhodl jsem se tam počkat,“ pokračoval Leclerc. „Myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Naštěstí tam byl alespoň kopec, takže se mi naskytl slušný výhled. Ale samozřejmě bych raději zůstal v závodě.“

Hamilton naopak mohl přejít přes trať a jeho cesta zpět do garáže byla mnohem jednodušší. Leclercův odlišný postup tak ukázal, jak komplikované mohou být některé situace na trati nejen technicky, ale i logisticky.

