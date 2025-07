Charles Leclerc a nevysvětlitelný pád formy: Kde se stala chyba?

Charles Leclerc prožívá znepokojující období, co se týče jeho výkonů v kvalifikacích Formule 1, což byla dříve jeho jasná přednost. Mnozí ho považují za jednoho z nejrychlejších, ne-li vůbec nejrychlejšího jezdce v jednokolovém tempu. S 26 pole positions drží rekord mezi jezdci bez mistrovského titulu a zároveň sdílí dvanáctou příčku v historickém pořadí s legendárním Mikou Häkkinenem. Přesto v roce 2025 jeho průměrná startovní pozice činí 6,3 a poslední pole position získal na Grand Prix Ázerbájdžánu 2024, což je už více než dvacet závodů zpět.

Tento pokles je o to překvapivější, že jeho týmový kolega Lewis Hamilton, který prochází obdobím adaptace ve Ferrari, dokázal Leclerca překonat ve třech z posledních čtyř kvalifikací. V té jediné, v Rakousku, ztratil Hamilton pouze devět setin sekundy, což ukazuje, že i přes vlastní obtíže je schopen Charlese překonávat. To přidává další tlak na Monackého jezdce, který byl dosud považován za jasnou jedničku stáje.

Po kvalifikaci na šesté místo v Británii Leclerc sám sebe ostře kritizoval a označil svůj výkon za velmi špatný. Vyjádřil tím svou frustraci z nevydařeného kola, které zmařilo naději na lepší výsledek. „Nevyhovuji tomu, co se po mně očekává,“ přiznal otevřeně. „Od začátku sezóny podávám v závodech velmi dobré výkony, ale kvalifikace, která bývala mojí silnou stránkou, mě nyní mate. Často přemýšlím, co bych mohl v autě změnit, abych zajel lepší kolo.“

Leclerc dále uvedl, že i když se pravidelně dostává do závěrečné části kvalifikace, chybí mu ten správný pocit a jistota, která mu umožní zajet perfektní čas. „Kvalifikace nejsou špatné, ale nejsou ani skvělé, jak by měly být,“ řekl. Jeho přiznání naznačuje, že si je vědom problému, ale není zcela jasné, co přesně stojí za jeho poklesem formy.

Když byl dotázán na konkrétní příčiny, Leclerc zůstal zdrženlivý, ale zmínil, že to není otázka nastavení balancu ani přilnavosti vozu. „Nechci zacházet do detailů, ale je to něco zvláštního, s čím v autě bojujeme. Vysoké rychlosti to ještě ztěžují,“ vysvětlil. Přesto doufá, že tým najde řešení a pomůže mu znovu dosahovat špičkových kvalifikačních výsledků.

Situace Charlese Leclerca přináší do Ferrari nemalé starosti. V době, kdy tým potřebuje spoléhat na svého lídra při získávání co nejlepších pozic na startu závodu, je jeho pokles v kvalifikacích výraznou komplikací. Výzvou pro jezdce i celý tým je najít ztracený rytmus a znovu potvrdit, proč je Leclerc jedním z největších talentů své generace.