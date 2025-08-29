Cesta Valtteriho Bottase do Cadillacu? Alpine prý sehrál klíčovou roli, říká Flavio Briatore

Flavio Briatore
Flavio Briatore, foto: Depositphotos
Josef Mráček VČERA 19:38
Sdílej:

Flavio Briatore potvrdil, že Alpine vede vážná jednání s Valtterim Bottasem, aby využil jeho zkušenosti k posílení týmu. Zároveň zdůraznil, že zatím nejde o žádné oficiální rozhodnutí.

Před pár dny Cadillac oznámil své jezdecké složení pro debutovou sezonu v roce 2026, kterým budou Valtteri Bottas a Sergio Pérez. Šéf Alpine Flavio Briatore potvrdil, že francouzský tým pomohl Bottasovi zajistit místo u amerického týmu pro nadcházející sezonu.

Po ztrátě sedadla u Sauberu na konci roku 2024 se finský jezdec připojil k Mercedesu jako rezervní a třetí pilot. Od návratu ke svému bývalému týmu se Bottas zapojil do jednání, aby znovu získal plnohodnotné místo ve Formuli 1.

Briatore však zdůraznil, že spekulace o příchodu Bottase do Alpinů nebyly nikdy vážné, a tým mohl jen pomoci finskému pilotovi zajistit kontrakt s Cadillacem. „Ne, opravdu. Mluvil jsem s mnoha lidmi. Mluvil jsem i s Bottasem,“ vysvětlil Briatore. „Mluvili jsme i s Totem [Wolffem] v té době, ale opravdu, nikdy nebyla diskuse o tom, že by Bottas měl jezdit za Alpine. Myslím, že Alpine trochu pomohlo Bottasovi podepsat smlouvu s Cadillacem. Dělali jsme trochu marketingu. Ale to je opravdu důvod.“

Mclaren v Holandsku

GP Holandska: Mclareny navázaly na svoji formu, prvnímu tréninku kraloval Lando Norris

Briatore ocenil Bottasovy schopnosti a zkušenosti. „Mám rád Valtteriho, protože je super jezdec. A to, co říká Toto, je přesně totéž. Měl smůlu, že byl v Mercedesu zároveň s Lewisem, když Lewis byl na vrcholu své kariéry. Máme jinou představu, ale je hezké mít Valtteriho zpět. Je hezké mít jezdce s velkými zkušenostmi, ale já hledám něco jiného.“

Mercedes team chief Toto Wolff rovněž podpořil Bottase a jeho přechod k americkému projektu označil za správný krok. „Valtteri je velmi zajímavý, protože měl štěstí i smůlu jet proti Lewisovi Hamiltonovi, když Lewis byl na vrcholu své formy,“ řekl Wolff v Zandvoortu. „Má obrovskou rychlost a podle nás je jedním z nejlepších jezdců v poli.“

Wolff připomněl, že Bottas odešel z Mercedesu kvůli postupu George Russella, a pochválil jeho schopnost dominovat všem týmovým kolegům, se kterými jezdil. „Jsme rádi, že máme Valtteriho jako třetího a rezervního pilota. Pokud by jeden z našich jezdců měl problémy, víme, že můžeme někoho nasadit, kdo je rychlý a konkurenceschopný.“

Nakonec Wolff vyjádřil naději, že Bottas zazáří u Cadillacu: „To teď chybí, protože jde k Cadillacu. Ale jsme závodníci a máme radost, že má příležitost vrátit se na trať v novém, vzrušujícím projektu, a jsem si jistý, že zazáří.“

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Flavio Briatore Valtteri Bottas Cadillac
Stalo se
Novinky
Flavio Briatore

Cesta Valtteriho Bottase do Cadillacu? Alpine prý sehrál klíčovou roli, říká Flavio Briatore

Flavio Briatore potvrdil, že Alpine vede vážná jednání s Valtterim Bottasem, aby využil jeho zkušenosti k posílení týmu. Zároveň zdůraznil, že zatím nejde o žádné oficiální rozhodnutí.

Grand Prix
Mclaren v Holandsku

GP Holandska: Drama v druhém tréninku. Lance Stroll v bariéře, Lando Norris opět nejrychlejší

McLaren pokračoval v dominantním tempu i v druhém volném tréninku na Velkou cenu Nizozemska. Lando Norris potvrdil svou formu z úvodní části programu a ovládl také odpolední jízdu, čímž završil páteční tréninky v Zandvoortu na prvním místě.

Novinky
Lewis Hamilton v Holandsku

Lewis Hamilton u Ferrari potřebuje někoho jako Nikiho Laudu, tvrdí bývalý inženýr

Inženýr Ferrari Francesco Cigarini je přesvědčen, že potíže Lewise Hamiltona v týmu pramení z absence osobnosti podobné Niki Laudovi. Podle něj chybí zkušený prostředník, který by dokázal propojit jezdce s týmem a zlepšit vzájemnou komunikaci i spolupráci.

Grand Prix
Mclaren v Holandsku

GP Holandska: Mclareny navázaly na svoji formu, prvnímu tréninku kraloval Lando Norris

Lando Norris ovládl první trénink po letní přestávce s McLarenem na prvním a druhém místě. Debutant Mercedesu Andrea Kimi Antonelli vyjel mimo trať a způsobil červenou vlajku.

Novinky
Mclareny během závodu v Belgii

McLaren umožňuje individuální taktiky: Lando Norris a Oscar Piastri chtějí závodit po svém

Lando Norris připustil, že rozhodnutí McLarenu o rozdělené strategii v Maďarsku nebylo „zcela harmonické jako tým“. Přesto zdůraznil, že on i jeho týmový kolega si rádi hrají se strategickými možnostmi individuálně a oceňují možnost přizpůsobit taktiku svému závodu.

Novinky
Fernando Alonso

Drama kolem Alexe Paloua: Fernando Alonso chválí talent, tým Ganassi odmítá spekulace médií

Fernando Alonso vyzdvihuje schopnosti Alexe Paloua a věří, že by se dokázal rychle přizpůsobit Formuli 1.   

Novinky
George Russell v Maďarsku získal třetí místo

George Russell vysvětluje drama kolem Mercedesu: Otázka byla jen kdo bude mým kolegou

Mercedes má George Russella i Andreu Kimi Antonelliho pod smlouvou pouze do konce roku 2025. V minulosti se sice spekulovalo o možném příchodu Maxe Verstappena, avšak tyto úvahy mezitím utichly.
Novinky
Lando Norris v Maďarsku 2025

McLaren mění jméno: s Mastercard vstupují společně do nové éry

McLaren oznámil, že tým ponese od následující sezony název McLaren Mastercard F1 Team, čímž Mastercard posiluje své partnerství a angažovanost v týmu. Nové partnerství přináší nejen finanční podporu, ale i příležitosti pro technologické inovace a fanouškovské projekty.
Novinky
Max Verstappen a Sergio Pérez v Bahrajnu

Sergio Pérez po hořkém konci v Red Bullu obrací list: Nemám co dokazovat

Sergio Pérez po bolestném konci v Red Bullu našel novou motivaci a v roce 2026 se vrátí do Formule 1 jako jezdec nováčka Cadillac. Zkušený Mexičan tak dostane šanci na restart kariéry i podíl na budování ambiciózního projektu od základů.
Novinky
Sergio Pérez - 2. den předsezonních testů v Bahrajnu

Sergio Pérez po roce mimo F1: Potřeboval jsem čas na odpočinek

Sergio Pérez po těžkém konci u Red Bullu strávil letošní rok pauzou, aby si odpočinul a zhodnotil svou kariéru, než se vrátí do F1 s Cadillacem. Mexický pilot je přesvědčen, že díky tréninku a plánovanému testování bude připraven podávat výkony od prvního závodu sezony 2026.
Novinky
Valtteri Bottas a Sergio Pérez

Alex Brundle: Cadillac by měl sázet i na mladou generaci

Alex Brundle označil angažování Valtteriho Bottase a Sergia Péreze za správný krok pro Cadillac, i když by rád viděl místo pro mladého nebo amerického jezdce. 

Novinky
Christian Horner

Cadillac vydal další potvrzení: Bude Christian Horner v F1 budoucí rok?

Generální ředitel týmu Cadillac F1 Dan Towriss se vyjádřil k spekulacím ohledně možného přesunu Christiana Hornera, zdůrazňujíc, že tým je plně zaměřen na budování vlastního projektu.