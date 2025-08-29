Cesta Valtteriho Bottase do Cadillacu? Alpine prý sehrál klíčovou roli, říká Flavio Briatore

Flavio Briatore potvrdil, že Alpine vede vážná jednání s Valtterim Bottasem, aby využil jeho zkušenosti k posílení týmu. Zároveň zdůraznil, že zatím nejde o žádné oficiální rozhodnutí.
Před pár dny Cadillac oznámil své jezdecké složení pro debutovou sezonu v roce 2026, kterým budou Valtteri Bottas a Sergio Pérez. Šéf Alpine Flavio Briatore potvrdil, že francouzský tým pomohl Bottasovi zajistit místo u amerického týmu pro nadcházející sezonu.
Po ztrátě sedadla u Sauberu na konci roku 2024 se finský jezdec připojil k Mercedesu jako rezervní a třetí pilot. Od návratu ke svému bývalému týmu se Bottas zapojil do jednání, aby znovu získal plnohodnotné místo ve Formuli 1.
Briatore však zdůraznil, že spekulace o příchodu Bottase do Alpinů nebyly nikdy vážné, a tým mohl jen pomoci finskému pilotovi zajistit kontrakt s Cadillacem. „Ne, opravdu. Mluvil jsem s mnoha lidmi. Mluvil jsem i s Bottasem,“ vysvětlil Briatore. „Mluvili jsme i s Totem [Wolffem] v té době, ale opravdu, nikdy nebyla diskuse o tom, že by Bottas měl jezdit za Alpine. Myslím, že Alpine trochu pomohlo Bottasovi podepsat smlouvu s Cadillacem. Dělali jsme trochu marketingu. Ale to je opravdu důvod.“
Briatore ocenil Bottasovy schopnosti a zkušenosti. „Mám rád Valtteriho, protože je super jezdec. A to, co říká Toto, je přesně totéž. Měl smůlu, že byl v Mercedesu zároveň s Lewisem, když Lewis byl na vrcholu své kariéry. Máme jinou představu, ale je hezké mít Valtteriho zpět. Je hezké mít jezdce s velkými zkušenostmi, ale já hledám něco jiného.“
Mercedes team chief Toto Wolff rovněž podpořil Bottase a jeho přechod k americkému projektu označil za správný krok. „Valtteri je velmi zajímavý, protože měl štěstí i smůlu jet proti Lewisovi Hamiltonovi, když Lewis byl na vrcholu své formy,“ řekl Wolff v Zandvoortu. „Má obrovskou rychlost a podle nás je jedním z nejlepších jezdců v poli.“
Wolff připomněl, že Bottas odešel z Mercedesu kvůli postupu George Russella, a pochválil jeho schopnost dominovat všem týmovým kolegům, se kterými jezdil. „Jsme rádi, že máme Valtteriho jako třetího a rezervního pilota. Pokud by jeden z našich jezdců měl problémy, víme, že můžeme někoho nasadit, kdo je rychlý a konkurenceschopný.“
Nakonec Wolff vyjádřil naději, že Bottas zazáří u Cadillacu: „To teď chybí, protože jde k Cadillacu. Ale jsme závodníci a máme radost, že má příležitost vrátit se na trať v novém, vzrušujícím projektu, a jsem si jistý, že zazáří.“
McLaren pokračoval v dominantním tempu i v druhém volném tréninku na Velkou cenu Nizozemska. Lando Norris potvrdil svou formu z úvodní části programu a ovládl také odpolední jízdu, čímž završil páteční tréninky v Zandvoortu na prvním místě.
Inženýr Ferrari Francesco Cigarini je přesvědčen, že potíže Lewise Hamiltona v týmu pramení z absence osobnosti podobné Niki Laudovi. Podle něj chybí zkušený prostředník, který by dokázal propojit jezdce s týmem a zlepšit vzájemnou komunikaci i spolupráci.
Lando Norris ovládl první trénink po letní přestávce s McLarenem na prvním a druhém místě. Debutant Mercedesu Andrea Kimi Antonelli vyjel mimo trať a způsobil červenou vlajku.
Lando Norris připustil, že rozhodnutí McLarenu o rozdělené strategii v Maďarsku nebylo „zcela harmonické jako tým“. Přesto zdůraznil, že on i jeho týmový kolega si rádi hrají se strategickými možnostmi individuálně a oceňují možnost přizpůsobit taktiku svému závodu.
Fernando Alonso vyzdvihuje schopnosti Alexe Paloua a věří, že by se dokázal rychle přizpůsobit Formuli 1.
Mercedes má George Russella i Andreu Kimi Antonelliho pod smlouvou pouze do konce roku 2025. V minulosti se sice spekulovalo o možném příchodu Maxe Verstappena, avšak tyto úvahy mezitím utichly.
McLaren oznámil, že tým ponese od následující sezony název McLaren Mastercard F1 Team, čímž Mastercard posiluje své partnerství a angažovanost v týmu. Nové partnerství přináší nejen finanční podporu, ale i příležitosti pro technologické inovace a fanouškovské projekty.
Sergio Pérez po bolestném konci v Red Bullu našel novou motivaci a v roce 2026 se vrátí do Formule 1 jako jezdec nováčka Cadillac. Zkušený Mexičan tak dostane šanci na restart kariéry i podíl na budování ambiciózního projektu od základů.
Sergio Pérez po těžkém konci u Red Bullu strávil letošní rok pauzou, aby si odpočinul a zhodnotil svou kariéru, než se vrátí do F1 s Cadillacem. Mexický pilot je přesvědčen, že díky tréninku a plánovanému testování bude připraven podávat výkony od prvního závodu sezony 2026.
Alex Brundle označil angažování Valtteriho Bottase a Sergia Péreze za správný krok pro Cadillac, i když by rád viděl místo pro mladého nebo amerického jezdce.
Generální ředitel týmu Cadillac F1 Dan Towriss se vyjádřil k spekulacím ohledně možného přesunu Christiana Hornera, zdůrazňujíc, že tým je plně zaměřen na budování vlastního projektu.