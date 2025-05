Cesta na vrchol: McLaren prozrazuje tajemství Piastriho proměny

Oscar Piastri letos v šampionátu Formule 1 prokazuje citelně lepší práci s pneumatikami, což je podle šéfa McLarenu Andrey Stelly výsledkem intenzivní spolupráce s inženýry týmu. Tento posun je podle něj nejen viditelný na výsledcích, ale především na stabilitě výkonu během delších závodních stintů, kde se Piastri přestal ztrácet na týmového kolegu Landa Norrise.

V předchozích dvou sezónách se právě opotřebení pneumatik stávalo Achillovou patou australského jezdce. Jeho jízdní styl byl často označován za agresivnější, což vedlo k rychlejšímu znehodnocení Pirelli směsí a postupné ztrátě tempa během stintu. To bylo jedním z hlavních rozdílů mezi ním a stabilnějším Norrisem, který si dokázal výkon gum lépe rozvrhnout.

Rok 2025 však přinesl změnu. Piastri se podle Stelly naučil lépe porozumět chování pneumatik a jejich limity nejen vnímat, ale i využívat ve svůj prospěch. „Když se podíváme na to, jak Oscar momentálně zvládá degradaci, tak není možné říct, že by se to zlepšilo jen díky autu. Tohle je o jezdci,“ zdůraznil Stella a připomněl, že podobná změna nikdy nepřichází náhodou, informuje Motorsport.com.

Stella přiznává, že nový McLaren je k pneumatikám obecně šetrnější, ale zároveň upozorňuje, že to není celý příběh. „Zlepšení, které jsme udělali na voze, může pilot využít jen tehdy, když pochopí, co a jak dělat s pneumatikami i s autem samotným,“ vysvětlil. A právě v tom Piastri udělal velký skok, nikoli jen věkem nebo zkušenostmi, ale cílenou analýzou, spoluprací s inženýry a hlubším porozuměním technické stránce věci.

Stella zároveň otevřeně popsal, jak komplexní disciplínou je práce s pneumatikami, od grainingu, přes přehřívání přední či zadní nápravy, až po úpravy jízdního stylu v jednotlivých fázích stintu. „Tohle není dovednost, kterou si osvojíte jednou provždy. Každý víkend, každá teplota a každá směs si žádá jiný přístup. A Oscar v tom začíná být opravdu silný,“ ocenil šéf stáje.

Zlepšení ovšem nezaznamenal jen Piastri. I Norris podle Stelly v této oblasti pokročil a v závěru Grand Prix v Miami měl na tvrdé směsi mírně navrch. Brit v závěru závodu dokázal stahovat náskok svého týmového kolegy, ale Piastri odpověděl zvýšením tempa a vítězství si nakonec pohlídal. „Lando byl v posledním stintu na tvrdých pneumatikách v některých chvílích dokonce trochu rychlejší. Bohužel kvůli ztrátě času v duelech s Verstappenem jsme přišli o zajímavý souboj mezi našimi dvěma jezdci,“ uzavřel Stella s mírným náznakem lítosti.