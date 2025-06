Carlos Sainz věří v budoucnost Williamsu: Podle něj míří tým správným směrem

Carlos Sainz poskytl realistické hodnocení šancí týmu Williams na budoucí boj o titul. Přestože nevěří, že tým bude v roce 2026 připraven soupeřit o přední příčky, má důvěru v dlouhodobou vizi, kterou přináší vedení Jamese Vowlese.

Španělský jezdec, který přišel do stáje z Grove v roce 2025 po čtyřech letech u Ferrari, mluvil o vývoji týmu v rozhovoru pro Motorsport.com.

„Nemyslím si, že budeme připraveni už příští rok,“ uvedl Sainz na otázku, jak dlouho potrvá cesta Williamsu zpět na vrchol. „Bylo by skvělé udělat další krok vpřed, protože to by znamenalo být mezi nejlepšími týmy, ale moje zkušenosti z Ferrari mě naučily, že být součástí špičky je něco jiného než ji skutečně porážet.“

V letošní sezoně podle něj tým sbírá první reálné zkušenosti se souboji s nejlepšími. „V některých kvalifikacích jsme dokázali bojovat na úrovni s Mercedesem a Ferrari, a to nebylo samozřejmé. Pak jsme ale udělali chyby, které nás stály spoustu bodů, což ukazuje, že růst týmu není jen o autě. Celá organizace se musí posunout dál a myslím si, že James je ten správný člověk, který to může vést.“

Sainz zároveň dodal, že současná fáze vývoje je důležitá pro budoucnost. „Věřím, že se tam dostaneme. V jistém smyslu je možná lepší přijmout pár chyb už letos, protože zatím ještě nemáme vůz, který by nám dovolil bojovat o ty největší cíle.“

Jeho příchod do Williamsu souvisel s nečekaným odchodem Lewise Hamiltona do Ferrari. Když Sainz podepisoval smlouvu, zdůraznil, že v týmu viděl podobné znaky růstu jako ve svém dřívějším působení v McLarenu mezi lety 2019 a 2020.

„Ve Williamsu jsem narazil na opravdu schopné lidi napříč celým týmem,“ vysvětlil. „Když jsem přišel do McLarenu, byli tam Andrea Stella a Peter Prodromou – možná ještě ne v takových rolích jako dnes, ale jejich schopnosti byly zřejmé už tehdy.“

„Když mě oslovilo Ferrari, neváhal jsem. Je to Ferrari. Ale věděl jsem, že McLaren poroste. Dnes se občas potkám s Andreou v paddocku a vždycky mu říkám, jak skvělé je vidět, co dokázali. I když jsem odešel právě ve chvíli, kdy se to začínalo rozjíždět, mám na tu dobu výborné vzpomínky.“

Williams už letos zaznamenal viditelné zlepšení výkonnosti. Tým pod vedením Jamese Vowlese překonal bodový zisk z roku 2024 a s 54 body drží páté místo v Poháru konstruktérů.