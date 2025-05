Carlos Sainz starší může zamíchat kartami: uvažuje o postu prezidenta FIA

Carlos Sainz starší, dvojnásobný mistr světa v rallye a vítěz Dakaru, zvažuje vstup do volebního klání o post prezidenta Mezinárodní automobilové federace (FIA). Podle důvěryhodných zdrojů jej oslovilo několik významných postav motorsportu s žádostí, aby se postavil současnému šéfovi FIA Mohammedu Ben Sulayemovi. Sainz zatím své rozhodnutí oficiálně neoznámil, ale podle informací serveru Motorsport.com bere tuto možnost vážně.

Zdroje blízké španělské legendě uvádějí, že motivací případné kandidatury by bylo „předložit pozitivní a konstruktivní program“, který by delegátům FIA nabídl alternativu k současnému vedení. Oba potenciální kandidáti, Sainz i Ben Sulayem, mají kořeny v rallye, ale jejich přístup k vedení federace by se mohl výrazně lišit. Sainz je považován za respektovanou osobnost, která by mohla přinést do vedení FIA větší důvěru a stabilitu.

Ben Sulayem čelí v posledních měsících sílící kritice. Jeho funkční období, které začalo koncem roku 2021 po odchodu Jeana Todta, bylo poznamenáno řadou skandálů. Nedávné odchody klíčových funkcionářů, včetně zástupce pro sport Roberta Reida, poukazují na vážné problémy v řízení organizace. Reid svůj odchod odůvodnil „zásadním selháním standardů řízení“ a rozhodováním bez řádného procesu.

Napětí uvnitř FIA vyvrcholilo v únoru, kdy několik členů bylo vyloučeno ze zasedání světové rady poté, co odmítli podepsat dohodu o mlčenlivosti. Mezi nimi byl i David Richards, britský zástupce, který následně zveřejnil otevřený dopis. V něm varoval před rostoucí koncentrací moci v rukou prezidenta a ztrátou transparentnosti v řízení federace. „Nemůžeme akceptovat posun morálního kompasu, který odmítá jakoukoli snahu o otevřený dialog,“ uvedl Richards.

Kontroverze však Ben Sulayema neprovázejí jen v rámci FIA. Svými rozhodnutími a výroky rozladil i samotné závodníky. Zákaz používání vulgarismů vedl k protestům rallye jezdců, kteří odmítli poskytovat rozhovory v angličtině, zatímco piloti Formule 1 podepsali otevřený dopis, v němž požadovali, aby s nimi bylo zacházeno jako s dospělými. Dále čelil kritice za údajné zasahování do výsledků závodů, za které byl sice později očištěn, ale i tak pošramotily důvěru ve vedení federace.

Znepokojení vyvolal i případ vyšetřování údajného střetu zájmů mezi šéfem Mercedesu Totem Wolffem a jeho manželkou Susie, která vede projekt F1 Academy. Vyšetřování bylo po dvou dnech ukončeno poté, co se proti němu jednoznačně postavilo všech devět ostatních týmů. I tento incident vyústil v právní spor, který nyní FIA čelí. Vzhledem ke stále rostoucí nespokojenosti se očekává, že kromě Sainze se o post prezidenta mohou ucházet i další výrazné osobnosti motorsportu.