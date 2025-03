Carlos Sainz po nešťastném startu v Austrálii: Neohlíží se do minulosti

Carlos Sainz nezažil ve svém prvním závodě s Williamsem ideální start, když jeho účinkování ve Velké ceně Austrálie skončilo hned v úvodním kole po nešťastné nehodě, která jej vyřadila ze závodu. Na mokré trati ztratil kontrolu nad svým vozem a při přeřazování se dostal do smyku, což znamenalo okamžitý konec pro jeho závodní víkend.

Ačkoliv Sainz nezískal žádné body, tým Williams odjížděl z Melbourne s pozitivním výsledkem díky skvělému výkonu jeho týmového kolegy Alexe Albona, který se v těžkých podmínkách dokázal probojovat na páté místo a zajistil tak týmu deset cenných bodů.

Sainz po závodě v týmovém reportu vysvětlil, co se stalo: „Podmínky byly opravdu složité, ale když jsem se rozhodl přeřadit v těžkém okamžiku na kritickém místě trati, auto se dostalo do smyku a závod pro mě skončil," uvedl.

I přes nešťastný výsledek se Sainz nechal pozitivně naladit na budoucnost a ocenil výkon svého kolegy Albona: „Bylo to opravdu neuvěřitelné, když se podíváme na to, kde jsme byli před dvanácti měsíci – je to obrovský rozdíl. Alex podal skvělý výkon, bránil se silným soupeřům a odvedl fantastickou práci od startu až do cíle, bez jakékoliv chyby."

Šéf týmu James Vowles pak komentoval celý víkend: „Jsem neskutečně pyšný na tento tým. Podmínky byly náročné pro všechny, ale víme, že dnešní nehodu Carlos způsobil nešťastný moment při přeřazování. Musíme se z toho poučit, protože dnes jsme mohli mít oba vozy na bodech. Tým se posunul neuvěřitelně dopředu za poslední rok, a těším se, co vše dokážeme v Šanghaji a v průběhu zbytku sezóny."

Po neúspěšném debutu se Sainz soustředí na nadcházející závody a zejména na první sprintový víkend sezóny, který se bude konat v Šanghaji. Bude se snažit napravit zklamání z Austrálie a ukázat svůj potenciál v nové kapitole své kariéry u týmu Williams.