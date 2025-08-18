Budoucnost YukihoTsunody stále nejasná: Sestava Red Bullu je tajemstvím

Helmut Marko z Red Bullu potvrdil, že budoucnost Yukiho Tsunody pro sezonu 2026 zatím není jasná a konečné rozhodnutí ohledně jeho místa v týmu padne až po letní přestávce, přičemž vedení pečlivě zvažuje všechny možnosti.
Helmut Marko poskytl aktuální informace o smlouvě Yukiho Tsunody s týmem z Milton Keynes. Japonský závodník nastoupil do Red Bullu před domácí Grand Prix v Suzuce poté, co nováček Liam Lawson v úvodních dvou závodních víkendech sezony 2025 tým příliš nezaujal. Od svého příchodu Tsunoda získal body pouze ve třech závodech a momentálně prochází sedmizávodním obdobím, kdy body nenasbíral.
S potvrzením Maxe Verstappena pro rok 2026 zůstává otázka, kdo bude jeho týmovým kolegou, stále otevřená. Marko pro F1-Insider uvedl, že „všechno je otevřené“.
„Tradičně děláme hodnocení jezdců po letní přestávce a pak se rozhodne, jak bude vypadat složení týmu pro příští rok, možná částečně i později,“ vysvětlil Marko. „Momentálně je všechno otevřené. Hodnotíme výkony. Žádné rozhodnutí zatím nepadlo ani jedním směrem.“
Red Bull se v posledních osmnácti měsících snažil najít týmového kolegu pro čtyřnásobného mistra světa, který by dokázal z monopostu vytěžit srovnatelnou úroveň výkonu. Tsunoda zatím body nezískával, ale sám cítí, že od svého příchodu do týmu udělal pokrok. „Mohu s jistotou říct, že se zlepšuji každý závod,“ uvedl Tsunoda během víkendu v Belgii. „Výsledek není ten, který chci nebo doufám. Ale zároveň nedělám nic špatně. Je pár věcí, které bych mohl dělat lépe, ale to je součást učení. Musím jen pokračovat v tom, co dělám. Učím se závod od závodu, hodně od Maxe. Přidávám výkon k výkonu, který mám v každém závodě. Jsem ve formě.“
„Musím to jen spojit trochu přesněji a mít také důvěru, kterou potřebuji pro pokrok, a ta se dostavuje, ale je to Formule 1. Není to jednoduché,“ dodal.
Tsunoda se znovu setkal se svým bývalým šéfem týmu Racing Bulls Laurentem Mekiesem, když Mekies nahradil Christiana Hornera jako CEO a šéfa Red Bullu. Marko vyzdvihl Mekiesův styl vedení jako pozitivní pro Tsunodu. „Na čistě osobní úrovni je to někdo, kdo se soustředí na podstatu věci,“ řekl Marko. „To znamená, že jeho prioritou jsou úspěch a vedení týmu. Stojí pevně na zemi. Bylo to patrné i v rozhovorech s jezdci, které se tentokrát více zaměřily na technické detaily. A zejména u Yukija Tsunody bylo vidět, v závodě nebo alespoň v kvalifikaci, že byl učiněn krok vpřed. Je zde jiná atmosféra, jiný styl. A to je to, co Red Bull vždy chtěl.“
David Coulthard upozornil, že rivalita mezi týmovými kolegy může posouvat jezdce vpřed, ale zároveň ohrožovat spolupráci a výsledky týmu. Podle něj nejlepší jezdci dokážou soupeřit naplno, aniž by si zbytečně komplikovali práci navzájem.
Carlos Sainz je přesvědčený, že jeho přestup z Ferrari do Williamsu pro sezonu 2025 byl správný, ačkoli start u nového týmu byl náročný.
Oscar Piastri, mladý talent McLarenu, se dočká v roce 2026 vlastního vyhlídkového ochozu na hlavní rovince okruhu Albert Park. Tým tak chce oslavit jeho rostoucí význam a poskytnout fanouškům jedinečný zážitek sledovat jeho závody z bezprostřední blízkosti.
Ralf Schumacher kritizoval Lewisa Hamiltona za „divadelní“ gesta na okruhu. Podle něj se Hamilton pomalu adaptuje na podmínky ve Ferrari.
Max Verstappen přijímá pokles formy Red Bullu a soustředí se na učení s aktuálním vozem. Jeho cílem je být připraven na technické změny v roce 2026.
Na Esports World Cupu v Rijádu zavzpomínal Lando Norris na své dětství plné motorek, které formovalo jeho závodnické schopnosti. Britský pilot McLarenu přiznal, že právě tyto zkušenosti ho naučily odvaze, soustředění a soutěživému duchu, který dnes uplatňuje ve Formuli 1.
Nico Hülkenberg i Gabriel Bortoleto vyzdvihli výrazný pokrok týmu Kick Sauber v sezoně 2025, který jim dodává sebevědomí před nadcházející proměnou v Audi.
Formule 1 se připravuje na zásadní obrat v technických pravidlech, která vstoupí v platnost už příští rok.
Sebastian Vettel, čtyřnásobný mistr světa, zůstává skeptický k plánovaným pravidlům Formule 1 pro rok 2026. Podle něj není jisté, zda nová éra skutečně přinese atraktivnější a vyrovnanější závodění, jak si vedení šampionátu slibuje.
Max Verstappen připouští, že Red Bull po ztrátě dominance prochází lehkou přestavbou. Podle něj nejde o krizi, ale o přirozenou reakci na to, že soupeři stáhli náskok.
Letní přestávka F1 2025 není pouhým volnem, ale klíčovým obdobím pro načerpání sil těla, odpočinek mysli a posílení týmového ducha. Jezdci i týmy kombinují regeneraci, lehký trénink, koníčky a cestování, aby se po návratu do Zandvoortu v závodním tempu opět objevili svěží a připraveni na boj o každý bod šampionátu.