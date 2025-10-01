Carlos Sainz jr. znovu spojil síly se svým otcem během společném testu ve Španělsku

Carlos Sainz jr. v Silverstone
Carlos Sainz jr. v Silverstone, foto: Williams F1 Team
Carlos Sainz se nedávno připojil ke svému otci Carlosu Sainzovi staršímu na soukromém testu ve Španělsku.

Carlos Sainz, pilot týmu Williams, se nedávno spojil síly se svým otcem Carlosem Sainzem starším při testu před Rallye Dakar ve Španělsku. „Byla to skvělá příležitost sednout si do auta a zažít něco úplně jiného,“ řekl mladší Sainz po testu, kde usedl za volant Fordu Raptor T1+ s otcem po boku, který ho navigoval.

Carlos Sainz starší, dvojnásobný mistr světa v rally, zůstává i ve svých 63 letech aktivním závodníkem. Loni oslavil své čtvrté vítězství na Rallye Dakar, přičemž sám přiznává: „I přes svůj věk se stále cítím konkurenceschopně a chci znovu vyhrát.“ Letos však musel z Dakaru odstoupit poté, co se jeho vůz během druhé etapy převrátil.

Jeho syn Carlos Sainz mladší se k rally světu vrací pravidelně. V roce 2018 si například vyzkoušel course car při Rallye Monte Carlo, což je obdoba F1 Safety Caru pro WRC, a projel si trať před startem závodníků. „Vždy jsem toužil zkusit rally a každá možnost usednout za volant mě opravdu baví,“ dodal mladší Sainz.

Nedávný test ve Španělsku nebyl jen o tréninku – mladší Sainz si mohl vyzkoušet roli pilota, zatímco jeho otec se ujal role navigátora. „Je logické, že si vyzkoušíme i jiné pozice, aby pochopil, co všechno zahrnuje řízení auta v těchto podmínkách,“ vysvětlil Sainz starší.

Tento test navazuje na speciální rozlučkovou akci, kterou pro otce a syna připravilo Ferrari na testovací dráze ve Fioranu koncem loňského roku. „Bylo úžasné usednout do Ferrari F1-75 s mým synem a užít si ten okamžik,“ řekl Sainz starší po jízdě ve voze, s nímž jeho syn vyhrál svůj první závod F1 v roce 2022.

Po testu poděkoval mladší Sainz týmu Ferrari a s humorem připomněl otcovo vítězství na Dakaru: „Tento rok 62letý dědeček vyzkouší Ferrari a vyhraje Dakar! Díky vám všem a uvidíme se příští rok na trati!“

FIA

Bitva o post prezidenta FIA nabírá obrátky: Do hry vstoupila bývalá finalistka Miss

Carlos Sainz se nyní soustředí na návrat do F1, kde tento víkend startuje na Velké ceně Singapuru. Minulý měsíc si připsal první stupně vítězů pro Williams na VC Ázerbájdžánu. „Vrací se s motivací a zkušenostmi, které sbírá i mimo okruhy F1,“ komentoval týmový šéf Williams.

Test s Fordem proběhl v době, kdy americký výrobce oznámil spolupráci s Red Bullem pro F1 2026 a zároveň jmenoval Daniela Ricciarda svým globálním ambasadorem. Ricciardo uvedl, že ho model Raptor přilákal k nové roli a těší se na spolupráci s týmem ve světě motorsportu.

„Je úžasné, jak Ford spojuje vášeň pro motorsport s inovacemi a životním stylem,“ napsal Ricciardo. „Od F1 přes Dakar až po Le Mans a Bathurst, těším se na všechny projekty a zážitky, které nás čekají.“

Tento krok podtrhuje propojení F1, rally a automobilového průmyslu a ukazuje, že značky jako Ford dokáží nabídnout nové možnosti i pro mladé talenty jako Carlos Sainz.

Příležitosti, které mladší Sainz získává mimo F1, mu umožňují rozšiřovat zkušenosti a adaptovat se na různá závodní prostředí. Každý test, ať už ve Fordu nebo za volantem F1, posiluje jeho dovednosti a připravuje ho na náročnou sezónu.

Společné okamžiky otce a syna nejen rozvíjejí závodní zkušenosti, ale také přinášejí osobní hodnotu a radost z motorsportu. „Sdílet trať s mým synem je pro mě něco výjimečného a nezapomenutelného,“ uzavřel Carlos Sainz starší.

