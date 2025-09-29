Cadillac F1 oznamuje velkou posilu před vstupem do šampionátu

Cadillac F1 tým, který se chystá na svůj debut v sezóně 2026, oznámil významnou posilu v čele obchodní strategie.
Cadillac F1 tým, který se připravuje na svůj debut v šampionátu v roce 2026, oznámil významné posílení svého vedení. Novým globálním šéfem pro obchodní strategii se stal Tyler Epp, bývalý prezident Grand Prix v Miami.
Epp vedl závod v Miami od jeho premiéry v roce 2022. „Závod u Hard Rock Stadium se rychle stal jedním z vrcholných okamžiků kalendáře F1, přitahuje vyprodané tribuny a zajišťuje rekordní televizní sledovanost v USA,“ připomíná Epp. Nedávno byla prodloužena smlouva, která zajistí, že se Miami Grand Prix bude konat až do roku 2041.
Před angažmá v Miami strávil Epp více než dvacet let ve vedení předních sportovních organizací, včetně Kansas City Chiefs, San Diego Padres, Hall of Fame Racing a Chip Ganassi Racing. „Většinu své kariéry jsem zasvětil motorsportu a poslední roky jsem se snažil ukázat, co americký motorsport dokáže nabídnout,“ řekl Epp. „Nemohu si představit větší výzvu než podílet se na tom, aby se Cadillac F1 tým stal globální silou ve Formuli 1, která staví na americké tradici a inovacích. Jsem nesmírně hrdý, že mohu být u toho od úplného začátku.“
Dan Towriss, generální ředitel Cadillac F1 a TWG Motorsport, ocenil Eppovy zkušenosti: „Nemohli jsme najít lepšího lídra a vizionáře pro budování komerční části našeho týmu. Jeho práce při formování Miami Grand Prix ukazuje jeho jedinečné znalosti F1, nejen v USA, ale globálně.“
Týmový šéf Graeme Lowdon doplnil: „Vyžaduje to mimořádné vedení, aby se tým postavil na nohy, a Tyler je někdo výjimečný, kdo dokáže naplnit naše ambice. Má prokazatelné zkušenosti s budováním organizací, které stanovují standardy ve Formuli 1, a jeho provozní expertíza bude pro nás klíčová.“
Cadillac se připravuje na svůj debut s jezdci Sergiem Pérezem a Valtterim Bottasem. Do týmu se také připojil hvězdný jezdec IndyCar Colton Herta jako testovací pilot.
Příchod Eppa podle vedení týmu znamená výrazný krok v profesionalizaci a expanzi značky, a zároveň posílí pozici Cadillacu jako nového amerického hráče na globální scéně Formule 1.
Tým si od nové role slibuje nejen růst komerčních aktivit, ale i strategické posílení značky v klíčových regionech. Eppovo zkušenosti s organizací velkých závodních událostí mají pomoci Cadillac F1 etablovat se mezi etablované evropské stáje a zároveň přinést do šampionátu silnější americký vliv.
