Red Bull zatím neoznámil, zda japonský pilot Yuki Tsunoda prodlouží spolupráci s dlouholetým partnerem Hondou před sezonou 2026. Podle zdrojů se situace kolem jeho kontraktu stále řeší a finální rozhodnutí může mít dopad na jeho budoucnost v týmu.
Pro sezonu 2026 se Yuki Tsunoda posune do role rezervního pilota Red Bullu, přičemž jeho místo po boku Maxe Verstappena převezme nováček Isack Hadjar. Tento krok je součástí širších změn v technických partnerstvích, které ovlivnily nejen samotný tým, ale i Tsunodovu kariéru.
Japonský jezdec zatím nepodepsal novou smlouvu s Hondou, se kterou dlouhodobě spolupracoval. Po skončení uplynulé sezony totiž Honda ukončila spolupráci s Red Bullem a přešla k Aston Martinu, zatímco Red Bull navázal partnerství s Fordem. To situaci Tsunody výrazně komplikuje a zanechává jeho budoucnost v týmu nejistou.
Koji Watanabe, prezident Honda Racing Corporation, potvrdil, že jednání o Tsunodově kontraktu stále pokračují: „Jednání o letošním kontraktu probíhají, žádná finální dohoda zatím nebyla dosažena. Bude to předmětem dalších rozhovorů.“
Watanabe zároveň zdůraznil, že Honda nemá problém s tím, aby Tsunoda zůstal spojen s Red Bullem i po nástupu Fordu: „Z pohledu Hondy není problém. Důležité je, jak situaci vnímá Red Bull, případně Ford. Podle jejich podmínek se může změnit rozsah, v němž Honda může Tsunodu využít.“
Sám Tsunoda přistupuje k celé situaci klidně a s uznáním vůči svému dlouholetému partnerovi: „Vážím si jejich podpory v průběhu let a uvidíme, jak se věci vyvinou. Příští rok bude jiným směrem, ale budu stále kolem a uvidíme, jak spolu můžeme spolupracovat.“
Podle dostupných informací má Tsunoda v plánu návrat do F1 na plný úvazek v roce 2027, informuje PlanetF1. Během léta 2024 se jeho jméno spojovalo s týmem Haas, než Red Bull posunul jednání o prodloužení jeho kontraktu.
Situaci může zkomplikovat i nová spolupráce týmu Haas s japonskou značkou Toyota. Šéf týmu Ayao Komatsu k tomu uvedl: „Nemohu komentovat jeho budoucnost. Pro rok 2026 se musíme soustředit na naše jezdce a nové předpisy. Trh s jezdci pro 2027 bude velmi otevřený.“
Pro sezonu 2026 bude Haas nasazovat Olivera Bearmana a Estebana Ocona, kteří loni dokončili šampionát jen tři body od sebe. Tým se proto soustředí především na konkurenceschopnost, zatímco Tsunodova budoucnost bude záviset na rozhodnutích Red Bullu a dalších jednáních s Honda Racing Corporation.
McLaren oznámil, že si roli rezervního jezdce Formule 1 rozdělí šampion Formule 2 a přední jezdec IndyCar. Tým tím potvrzuje důraz na kombinaci mladého talentu a mezinárodních zkušeností napříč šampionáty.
Bývalý komentátor Sky F1 Johnny Herbert se ohlédl za jedním z nejnapjatějších okamžiků své kariéry s Fernandem Alonsem. Přiznal, že živé vysílání dokáže přinést situace, které jsou nepředvídatelné a často velmi intenzivní.
Bývalý pilot F1 Daniel Ricciardo znovu posílil své vazby s automobilovým světem těsně před zajímavou událostí ve čtvrtek. I po ukončení závodní kariéry zůstává Ricciardo aktivní a nadále přitahuje pozornost fanoušků motorsportu.
Lando Norris uvedl, že souboje s Lewisem Hamiltonem patří mezi jeho největší výzvy ve Formuli 1. Tyto duely vnímá nejen jako motivaci, ale i jako ukazatel svého růstu a pokroku jako závodníka.
Aston Martin míří do sezóny 2026 s ambicí výrazně posunout své výkony díky novým pravidlům F1. I přes velké investice včetně Adriana Neweyho, Hondy a moderních zázemí zůstává otázkou, zda se potenciál promění ve výsledky.
Budoucnost jezdeckého trhu ve Formuli 1 visí na jediném jménu, a tím je Lewis Hamilton. Podle Dana Fallowse jeho rozhodnutí o pokračování kariéry určí, kdo zůstane, kdo odejde a jak se letos přeskupí celé vedení týmů.
První oficiální testy vozů pro sezonu F1 2026 se uskuteční koncem tohoto měsíce v Barceloně. Týmy zde poprvé prověří nové vozy podle letošních technických předpisů a naznačí možné favority nadcházející sezony.
Philippe Bianchi potvrdil, že motokára jeho zesnulého syna Julese byla nalezena, po tom co bylo z jejich domu odcizeno celkem devět motokár.
Max Verstappen prohlásil, že by se nikdy nepodřídil týmovým pokynům McLarenu tak, jak to v roce 2025 udělal Oscar Piastri. Jeho slova znovu otevírají debatu o roli týmových příkazů a rozdílných jezdeckých mentalitách ve Formuli 1.
Cadillac vstupuje do testů Formule 1 v Barceloně s ambicí zaujmout a udělat výrazný dojem svým novým designem. Tým se soustředí nejen na výkon, ale i na vizuální stránku, která má signalizovat jeho vážné ambice v šampionátu.
Alpine se po vzájemné dohodě rozloučí s Jackem Doohanem, který nebude součástí týmu od sezóny 2026. Končí tak kapitola jezdce vychovaného akademií Alpine a obě strany se otevírají novým směrům do budoucna.