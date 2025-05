Brundle odhaluje, proč má Verstappen před Piastrim respekt: Oscar je jiný druh soupeře

Martin Brundle se zaměřil na to, jak Max Verstappen závodí proti Landu Norrisovi a Oscaru Piastrim. Podle něj je v těchto duelech patrný vzájemný respekt i promyšlenější strategie než vůči jiným soupeřům.

Martin Brundle, bývalý pilot Formule 1 a současný expert Sky Sports, se vyjádřil k tomu, jak Max Verstappen závodí proti jezdcům McLarenu, Lando Norrisovi a Oscarovi Piastrimu. Podle Brundla Verstappen přistupuje k těmto dvěma jezdcům odlišně, přičemž v případě Piastriho cítí větší hrozbu než u Norrisova stylu.

Brundle v rozhovoru pro Sky Sports řekl: „100 procent, bezpochyby. Myslím, že Max ví, že u Oscara Piastriho je něco víc. Viděl to už v Džiddě. Když má Oscara v zrcátkách, ví, že má za sebou jiný typ jezdce než je Lando.“

Brundle pokračoval s rozborem Piastriho a Norrisova závodního stylu: „Pozice auta, rozhodnost, jak se chová během předjíždění, to je u Oscara vidět. Landa nelze kritizovat, jeho manévr při předjíždění Mercedesu a nakonec Maxe byl na úrovni, ale prostě vím, že Max si uvědomuje, že Oscar je jiný v soubojích na trati.“

Podle Brundla se Piastri ukázal jako velký talent s obrovským potenciálem. „Vyhrál čtyři z posledních šesti závodů a vypadá jako materiál na mistra světa,“ řekl Brundle. „Jeho zlepšení je opravdu impozantní, vše se učí velmi rychle. Na konci loňské sezóny jsme tento potenciál viděli, ale že to přijde tak rychle, to jsem nečekal.“

Brundle také zhodnotil závodní umění Piastriho ve srovnání s Norrisem. „Piastriho závodní schopnosti jsou o něco silnější než Landa. Vypadá naprosto sebevědomě, jako by měl vše pod kontrolou. A to je něco, co od mladého jezdce v jeho pozici rozhodně nevídáme každý den.“

Piastriho rychlý vzestup v letošním roce přitahuje čím dál větší pozornost a ukazuje, že by mohl být jedním z hlavních favoritů na titul v budoucích sezónách. Brundle si myslí, že Piastriho stabilní výkon a jeho klidná povaha na trati jsou klíčovými faktory pro jeho úspěchy.