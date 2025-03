Brown vs. Horner: Hořící rivalita mezi šéfy F1 nabírá na obrátkách

Šéf McLarenu Zak Brown potvrdil, že jeho napjatý vztah s Christianem Hornerem je opravdový a že mu nevyhovuje styl vedení šéfa Red Bullu. Podle Browna mezi nimi neexistuje žádné přátelské pouto, a přestože soupeření v rámci Formule 1 je běžné, jejich spor se řadí mezi ty osobnější a vyostřenější.

Oba týmoví šéfové se dlouhodobě netají svými neshodami a v paddocku F1 jsou jejich ostré slovní přestřelky dobře známé. Nedávno Brown otevřeně zpochybnil rozhodnutí Red Bullu povýšit Liama Lawsona do hlavního týmu pro sezónu 2025 na úkor Jukiho Cunody. Podle McLarenu nebyla volba Red Bullu správná a Cunoda si místo v hlavním týmu zasloužil více. Tento komentář jen přilil olej do ohně a potvrdil, že mezi oběma manažery panuje napjatá atmosféra.

Jejich vztah byl také jedním z ústředních bodů poslední série dokumentu Drive to Survive na Netflixu, který často zdůrazňuje dramatické momenty v zákulisí F1. V jednom z nejvýraznějších momentů Horner označil Browna za „blbce“ během tiskové konference v Bahrajnu v roce 2024. K incidentu došlo v době, kdy Horner čelil internímu vyšetřování kvůli údajnému nevhodnému chování. Tato obvinění však Horner vždy důrazně odmítal a Red Bull nakonec celou záležitost uzavřel s tím, že proti němu nebyly nalezeny žádné důkazy.

Napětí mezi Brownem a Hornerem však není žádnou novinkou. Jejich rivalita sahá minimálně do roku 2022, kdy se Red Bull ocitl v centru kontroverze kvůli překročení rozpočtového stropu z roku 2021. Týmy F1 tehdy fungovaly pod přísným finančním limitem a jakékoli jeho porušení mohlo přinést nespravedlivou výhodu. Brown na situaci zareagoval ostrým dopisem adresovaným Mezinárodní automobilové federaci (FIA), ve kterém uvedl, že Red Bull „prakticky podváděl“ a získal tak neoprávněnou výhodu ve všech aspektech závodění – technickém, sportovním i finančním.

Horner na tato tvrzení reagoval odmítavě a Red Bull se nakonec s FIA dohodl na přijetí trestu formou Accepted Breach Agreement. I když Red Bull souhlasil se sankcemi, Brown později prohlásil, že Horner ani jeho tým nikdy nepřevzali skutečnou odpovědnost za překročení rozpočtu. Místo toho podle něj Red Bull hledal výmluvy a snažil se ospravedlnit své pochybení různými argumenty.

Vzájemná averze mezi oběma šéfy tak nadále pokračuje a zdá se, že každý nový incident v paddocku jen prohlubuje jejich dlouholetou nevraživost.

Navzdory ostrým slovům Brown vnímá jejich rivalitu jako pozitivní prvek šampionátu. „Ano, je to opravdové,“ řekl Brown deníku The Telegraph o svém sporu s Hornerem. „Mezi námi nevládne žádná láska. Nelíbí se mi, jakým způsobem funguje, a nepochybuji o tom, že on má stejný názor na mě. Ale myslím, že je to pro sport dobré. Potřebujete různé osobnosti. Potřebujete tyto rivality. Některé jsou přátelské a sportovní. Jiné jsou o něco ostřejší. Tak to vždycky bylo.“