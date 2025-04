Brown očekává velkou bitvu: Norris a Piastri se podle něj brzy střetnou

Zak Brown, šéf McLarenu, nepochybuje o tom, že napětí mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim dříve či později vyvrcholí. "Nejlepší pro tým je usilovat o double," řekl Brown v rozhovoru pro Channel 4. „Je na nich, aby si rozhodli, kdo bude první a kdo druhý. Mají volnou ruku v závodění.“ Brown tím jasně naznačil, že tým nechce zasahovat do přímého souboje svých jezdců, dokud bude zachována čistá hra.

Podle Browna je jen otázkou času, než dojde na opravdu tvrdý a vyrovnaný souboj. „Ještě jsme neviděli tu opravdu epickou bitvu. Myslím, že je to jen otázka času. Budou závodit tvrdě, ale férově. Nejde o to, jestli se něco stane, ale kdy se to stane," prohlásil Brown. Uvědomuje si, že s takto hladovými a talentovanými jezdci je jakýkoli kontakt na trati prakticky nevyhnutelný.

V McLarenu se na možný konflikt mezi svými jezdci připravili s předstihem a stanovili jasná interní pravidla pro jeho zvládnutí. „Už jsme si o tom interně promluvili. Ti, kteří čekají na velké drama? Bude to spíš klidná záležitost,“ ujistil Zak Brown. Tým tím dává jasně najevo, že nechce čekat na problémy, ale je připraven zasáhnout včas a řešit případné napětí profesionálně a s rozvahou.

Poslední závod v Džiddě ukázal, jak rozdílně se víkend vyvíjel pro oba jezdce McLarenu. Lando Norris po nehodě v kvalifikaci startoval až z desátého místa, a i když předvedl skvělou stíhací jízdu a dojel čtvrtý, přišel o vedení v šampionátu. Oscar Piastri naopak potvrdil skvělou formu, vybojoval druhé vítězství v řadě a poprvé v kariéře se dostal na první místo průběžného pořadí, přestože s Norrisem mají stále stejný počet vítězství v kariéře.

Další příležitost k přímému souboji přijde už v Miami, kde Norris loni slavil své premiérové vítězství ve Formuli 1. Tehdy McLaren čelil kritice za nejednoznačnou strategii v souboji s Maxem Verstappenem. Bude proto zajímavé sledovat, jak tentokrát tým zvládne situaci, kdy oba jeho jezdci mají reálnou šanci bojovat o titul.