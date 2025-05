Briatore odmítá vnitřní krizi v Alpine po náhlém konci Olivera Oakse

Flavio Briatore, exekutivní ředitel týmu Alpine, se konečně vyjádřil k nečekanému odchodu Olivera Oakse, který šéfoval týmu pouze krátce. Oakes se rozhodl rezignovat v době, kdy bylo potvrzeno, že místo Jacka Doohana zaujme Franco Colapinto. Tento krok šokoval nejen fanoušky, ale i odborníky, kteří byli zaskočeni náhlými změnami v týmu. Briatore však nyní prozradil své názory na aktuální dění a odhalil, co se skutečně skrývá za kulisami tohoto turbulentního období v Alpine.

„Byl jsem překvapený, že Oakes rezignoval,“ řekl Briatore v rozhovoru pro některé britské média. „Vždycky jsem věděl, že tým je náročný na řízení, ale nevěřil jsem, že to až takto vyústí.“ Oakesova rezignace přichází po dlouhých měsících nejistoty ohledně budoucnosti Doohana, jehož výsledky nebyly považovány za dostatečně silné. Mnozí, včetně Garyho Andersona, se domnívají, že Oakes se stal pouhou figurkou v Briatoreho hře, která byla příliš těžká na to, aby ji unesl. „Oakes se stal loutkou v rukou Briatoreho, což by nevyhovovalo nikomu,“ dodal Anderson.

Briatore se také vyjádřil k chystané výměně Doohana za Colapinta, která podle něj byla nevyhnutelná. „Očekával jsem to, protože Colapinto má podporu sponzorů a má potenciál, který Alpine potřebuje,“ pokračoval Briatore. „Doohan měl určitý základní potenciál, ale jeho výsledky nebyly dostatečně silné, aby si vydobyl trvalé místo v týmu. Colapinto dostává šanci, ale pět závodů? To je pro něj extrémně náročný start.“ Podle Briatoreho je tímto krokem na Colapinta kladeno ještě větší očekávání, což může být riskantní, když se o výsledky očekává příliš rychlá odpověď.

Je ale také nutné podívat se na širší obrázek. Briatoreho přítomnost v týmu není jen otázkou sportovních ambicí. Jeho návrat do Alpine byl vnímán jako snaha o navrácení týmu ke slávě, kterou zažil během jeho předchozích let. Avšak jak konstatuje Scott-Mitchell Malm, Briatore byl vždy tím, kdo v pozadí reálně řídil tým. „Briatore, ať už to chce přiznat nebo ne, je stále ten, kdo tahá za nitky,“ vysvětluje Malm. „Sice na papíře není týmovým šéfem, ale jeho vliv je nezpochybnitelný.“

V tomto kontextu se nabízí otázka, kdo opravdu odpovídá za současnou situaci týmu. Briatore v minulosti nezastíral, že se cítí zodpovědný za všechny kroky týmu. Ale po Oakesově odchodu se ukazuje, že management týmu Alpine je příliš volatilní, což v konečném důsledku podkopává stabilitu týmu. Jak dodává Ben Anderson, tým vždy směřoval k momentu, kdy Briatore opět převezme kontrolu, a tato „chaotická výměna“ je zřejmě jeho cestou, jak k tomu dojít. I přesto že jeho styl řízení je pro mnohé kontroverzní, nelze popřít, že za jeho éry byl tým na vrcholu.

Tato dynamika však ukazuje větší problém, kterým Alpine v posledních letech trpí: Prioritizace financí na úkor sportovních cílů. Jak podotýká Edd Straw, každý krok týmu v posledních měsících byl podmíněn nejenom sportovními rozhodnutími, ale také přítomností velkých sponzorů a marketingovými záměry. „Tým ztrácí na důvěryhodnosti, protože je jasné, že finanční motivace převyšují sportovní ambice,“ uzavírá Straw. A jak bude pokračovat toto drama v Alpinu, je stále otázkou – ale jedno je jisté, s Briatorem ve hře nebude tým nikdy stát na pevných základech.