Valtteri Bottas nabízí svou pomoc Red Bullu: Místo toho dostává studenou sprchu

Valtteri Bottas v podcastu Beyond The Grid otevřeně popisuje snahu o návrat do Formule 1, přičemž zmiňuje osobní překážky v jednáních s Red Bullem i další možné cesty přes Cadillac nebo Alpine. Zůstává motivovaný a nevylučuje ani přesun do IndyCar.

Valtteri Bottas, navzdory svým bohatým zkušenostem a silné motivaci zůstat ve Formuli 1, čelí tvrdé realitě. Návrat mezi stálé jezdce nebude jednoduchý. V nejnovější epizodě oficiálního podcastu Beyond The Grid otevřeně promluvil o současných jednáních s týmy, především o těch s Red Bullem, kde podle vlastních slov naráží na odpor ze strany jednoho z klíčových lidí v organizaci.

„Bylo to smeteno ze stolu docela rychle, protože mám pocit, že v Red Bullu je někdo, kdo mě zkrátka nemá rád,“ řekl Bottas bez obalu. Zatímco s týmem probíhaly rozhovory už letos na jaře, když hledal závodní sedačku, vývoj nenabral konkrétní směr. Bottas připustil, že v organizaci jako Red Bull může hrát klíčovou roli postoj jednotlivců. Naráží se především na Helmuta Marka, který si údajně nese nelibost ještě od Bottasovy nehody v Maďarsku 2021, která ovlivnila boj o titul Maxe Verstappena.

Přesto se Bottas domnívá, že právě jeho zkušenosti by mohly být pro tým jako Red Bull přínosné. „Myslím, že ta jejich auta nejsou jednoduchá na ovládání. Max odvádí neuvěřitelnou práci, ale kdokoliv vedle něj zatím vypadal spíš špatně. Možná je to vůz, který potřebuje někoho zkušeného,“ spekuluje. Zároveň dodává: „Vědí, že chci závodit. Vědí, že jsem k dispozici.“

Po ztrátě místa v Sauberu (brzy Audi) Bottas prozatím zakotvil u Mercedesu jako rezervní jezdec pro sezónu 2025. Ani to však nevnímá jako konečnou. Jednání jeho týmu probíhají s více stájemi, zmínil Red Bull, Alpine i nově přicházející Cadillac.

Cadillac se aktuálně jeví jako nejpravděpodobnější cesta pro návrat Valtteriho Bottase do Formule 1. Sám finský jezdec označil projekt za „velmi zajímavý“, zejména proto, že by se mohl zapojit do jeho budování od úplného začátku. „To by bylo hodně motivující a přinášelo by to i satisfakci, až by přišly výsledky,“ řekl. Zároveň však realisticky dodává, že Cadillac jedná i s dalšími kandidáty, mezi nimi jsou Sergio Pérez, Zhou Guanyu nebo Mick Schumacher.

Další možností zůstává tým Alpine, který v průběhu letošní sezony několikrát měnil druhého jezdce a stále hledá stabilní sestavu. Bottas potvrdil, že s týmem proběhla určitá jednání: „Mají pro budoucnost motor Mercedesu, což je podle mě dobré rozhodnutí.“ Na aktuální situaci v týmu poukazuje jako na nestálou. Po šesti závodech odešel Jack Doohan, jeho nástupce Franco Colapinto zatím nedosahuje očekávaných výsledků. Bottas věří, že zkušenosti by mohly být výhodou, ale zároveň připomíná realitu sportu: „V tomhle prostředí hraje velkou roli politika. Nemám desítky milionů na zaplacení sedačky.“

Pokud by se návrat do F1 neuskutečnil, Bottas zůstává otevřený i jiným závodním sériím. Nejvážněji zvažuje IndyCar, kde už loni jednal o možnosti startu. „O oválech jsem zatím moc nepřemýšlel, ale nemám s tím problém. Kdyby to dopadlo, chtěl bych tam zůstat několik let. Není to jednoduché prostředí, ale právě to mě na tom láká.“