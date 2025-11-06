Bernie Ecclestone opět rozvířil vlny: McLaren prý jasně preferuje jednoho z jezdců

Bernie Ecclestone předává Landu Norrisovi vítěznou medaili
Bernie Ecclestone předává Landu Norrisovi vítěznou medaili, foto: Michael Zelinka / INCORP images
Josef Mráček DNES 14:12
Bernie Ecclestone, bývalý šéf Formule 1, znovu otevřel debatu o vnitřních vztazích v McLarenu. Podle jeho slov tým podle určitých kritérií upřednostňuje jednoho z jezdců.

Bernie Ecclestone znovu otevřel diskuzi o možném preferování Landa Norrise v McLarenu, tentokrát s ohledem na marketing. Podle něj je pro tým lepší, aby se mistrem světa stal Norris, zatímco Oscar Piastri je prý frustrovaný a unavený z interních „papaya pravidel“, která určují, jak spolu jezdci soupeří na trati.

Po vítězství George Russella v Nizozemsku se Piastri stal jasným favoritem šampionátu s náskokem 34 bodů. Jeho forma se však od té doby zhoršila, což vyvrcholilo v Mexiku, kde Australan dojel pátý a Norris zvítězil.

Ecclestone naznačil, že McLaren mohl Piastri nepatrně znevýhodnit ve prospěch Norrise. „Tým preferuje anglického jezdce, protože má větší hvězdný potenciál, lepší kamerovou přítomnost a větší mediální dopad, což je pro McLaren výhodné,“ uvedl bývalý šéf Formule 1.

Toto Wolff

Drama v šampionátu: Mercedes chce v Brazílii obrátit situaci proti Ferrari a Red Bullu

V McLarenu platí tzv. „papaya rules“, která mají zajistit tvrdé, ale férové souboje mezi jezdci. Přesto někteří, včetně Bernieho Ecclestonea, vnímají, že tým preferuje Landa Norrise, zatímco Oscar Piastri je prý frustrovaný a unavený z těchto interních omezení.

Podle Ecclestona je tlak na mladého Australana obrovský a ztráta snadného vítězství jej zneklidňuje. „Piastri je frustrovaný, že už nemůže snadno vyhrávat a že Norris je zjevně preferován v týmu,“ dodal.

Odborníci ale upozorňují, že situace je složitější. McLaren se snaží udržet rovnováhu mezi oběma jezdci a nikoho neupřednostňovat, protože rozdíl mezi nimi je pouhý jeden bod. Jakékoli otevřené zvýhodnění by mohlo poškodit tým a dát Maxovi Verstappenovi šanci zasáhnout.

Se čtyřmi závody do konce sezony se boj o titul proměnil v třístranný souboj. Piastri se snaží najít formu, Norris musí potvrdit výkony jako v Mexiku a Verstappen čeká na chybu soupeřů.

McLaren proto nemá prostor pro zjevné upřednostňování. Jakákoli preference jednoho z jezdců by mohla zkomplikovat souboje na trati a otevřít cestu Verstappenovi. Boj o titul F1 2025 tak slibuje napínavý a nevyzpytatelný závěr sezony.

