Baku přináší výzvy: Ralf Schumacher varuje Maxe Verstappena i Mclaren

Max Verstappen překvapil svět Formule 1 vítězstvím v Monze, ale podle Ralfa Schumachera nebude mít jednoduchou cestu k dalšímu úspěchu v Ázerbájdžánu, a to ani McLaren.
Ralf Schumacher varuje, že se pořadí v Ázerbájdžánu může výrazně zamíchat. Podle něho bude specifický charakter okruhu v Baku znamenat výzvu pro celý peloton, včetně vedoucích vozů McLarenu.
Šestinásobný vítěz velkých cen upozornil na očekávaně nízkou přilnavost, která podle něj ovlivní všechny týmy. „Je tam prostě velmi málo gripu, což bývá vždycky problém. To platí i pro McLaren,“ poznamenal Schumacher.
Bývalý jezdec týmů Jordan, Williams a Toyota upozornil hlavně na Maxe Verstappena a Red Bull, kteří se budou muset vypořádat s výstupy a nerovnostmi pouliční tratě. Tyto obtíže už v minulosti komplikovaly tým z Milton Keynes.
Schumacher přirovnal okruh v Baku k Monaku, ale s mnohem vyššími rychlostmi. „Baku je jako Monako, ale zatraceně rychlé. Dá se tam předjíždět, ale musíte být opatrní,“ řekl v podcastu F1 Backstage Boxengasse pro Sky Sports Germany.
Úzké zatáčky a blízkost bariér podle něj vyžadují maximální soustředění, zejména ve starém městě. „Některé zatáčky a vzdálenosti mezi bariérami jsou užší než obvykle, hlavně v části starého města,“ dodal.
Schumacher zdůraznil, že i když Verstappen vyhrál v Monze, vítězství v Baku nebude mít jisté. „Klíčové bude zvládnout přilnavost na výjezdech ze zatáček. Nerovnosti a obrubníky budou pro Maxe a Red Bull velkou výzvou a ani po aerodynamické stránce to není jednoduché,“ vysvětlil.
Pokud jde o Ferrari, Schumacher očekává, že tým bude rovněž silný. Charles Leclerc sice od roku 2021 pravidelně startuje z pole position, ale zatím z toho nezískal vítězství. „Všechno bude určitě zamíchané, protože Ferrari bude mít během závodu velmi dobrou šanci,“ uzavřel.
Zak Brown naznačil, že spolupráce Maxe Verstappena s McLarenem v budoucnu není vyloučená, zejména po návratu týmu do vytrvalostních závodů v roce 2027.
Zak Brown naznačil, že Lando Norris a Oscar Piastri by v budoucnu mohli reprezentovat McLaren i na legendárních 24 hodinách Le Mans.
Pro Lewise Hamiltona se po slabších začátcích sezony začíná rýsovat světlo na konci tunelu. Lepší výkony během Velkých cen Nizozemska a Itálie naznačují, že britský závodník začíná nacházet rytmus a konkurenceschopnost vozu.
Ralf Schumacher naznačil, že by se Toto Wolff měl blíže podívat na smlouvu Carlose Sainze a její podmínky. Důvodem je slabší výkon Kimiho Antonelliho v Monze, který Wolff označil za „nevýrazný“ a který znovu vyvolal debatu o budoucí jezdecké sestavě Mercedesu.
Fernando Alonso odstoupil z italské Grand Prix z boje o sedmé místo poté, co na prvním kole nálet štěrku poškodil zavěšení jeho Aston Martinu. Tým uvedl, že právě tento incident nakonec vedl k jeho odstoupení ze závodu.
Jacques Villeneuve zdůraznil, že druhý pilot Red Bullu musí auto přizpůsobit svému stylu a poskytovat přesnou technickou zpětnou vazbu. Úspěch podle něj nespočívá v kopírování Verstappena, ale v samostatnosti a práci na nastavení vozu.
Formule 1 představila šest okruhů, na kterých se v roce 2026 pojedou sprintové závody. Do kalendáře se vrací Silverstone, naposledy se představí Zandvoort a poprvé se sprint pojede v Montrealu a Singapuru.
David Coulthard nevěří Hamiltonovu tvrzení, že je pro něj Ferrari zatím neznámé. Podle něj jsou základy vozu stejné a sedminásobný mistr světa by se měl dokázat přizpůsobit bez hledání výmluv.
Carlos Sainz označil znovuvybudování Williamsu na vítězný tým za svůj „životní projekt“ a zdůraznil, že je připraven do toho vložit vše. Jeho cílem není jen osobní úspěch, ale návrat celé stáje mezi nejlepší v F1.
Jacques Villeneuve upozornil, že Cadillac bude muset doufat, že najde jezdce srovnatelného s Valtterim Bottasem z Mercedesu. Klíčové bude, aby druhý pilot doplnil Bottasovy zkušenosti a stabilitu pro dosažení špičkových výsledků.
Po vítězství na okruhu v Monze, který byl pro Red Bull v roce 2024 nejproblematičtější, zůstává Helmut Marko optimistický. Věří, že tým dokáže uspět i na dalších náročnějších tratích ve zbytku kalendáře.