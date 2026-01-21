Tým Audi věří, že by mohl získat mistrovské tituly ještě před rokem 2030, přesto si uvědomuje náročnost cesty. Soustředí se na postupný rozvoj infrastruktury, techniky a procesů, aby vybudoval pevný základ pro budoucí úspěch.
Audi vstupuje do Formule 1 s ambiciózní vizí a jasně stanoveným cílem. Při odhalení prvního zbarvení svého monopostu tým oznámil, že chce do roku 2030 bojovat o titul mistra světa. Německá značka přichází v období zásadních technických změn a otevřeně připouští, že ji čeká dlouhá a náročná cesta k špičce šampionátu.
„Naším cílem je vyhrávat šampionáty do roku 2030,“ uvádí Audi v oficiálním tiskovém materiálu. „Máme jasně strukturovaný plán postupného růstu. Začneme jako vyzyvatel, nastavíme procesy a budeme bojovat o body. Poté se chceme stát pravidelným účastníkem bojů o pódia a nakonec se proměnit v jednotnou vítěznou sílu schopnou získávat tituly.“
I přes rostoucí konkurenci ve Formuli 1 tým věří, že vytyčený plán je realistický. Někteří členové projektu doufají, že kýžený úspěch může přijít ještě dříve než v roce 2030. „Doufejme, že toho dosáhneme už před rokem 2030,“ naznačil optimisticky Gabriel Bortoleto. „Viděli jsme ale i jiné týmy, které při vstupu do F1 potřebovaly mnoho let, než se prosadily. Nebude to jednoduché.“
Podle Gabriela Bortoleta je klíčové pochopit rozsah projektu, do kterého se Audi pouští. „Vyvíjíme vlastní pohonnou jednotku. Nepřicházíme jen jako výrobce šasi, ale stavíme všechno od nuly. To přináší obrovské množství práce a výzev,“ vysvětlil mladý jezdec.
Výzvy spojené s budováním nového týmu plně vnímají i šéfové projektu v Hinwilu a Neuburgu. Tým Sauber, který Audi převzalo, skončil loni až devátý v Poháru konstruktérů, a proto se první kroky nové éry soustředí zejména na rozvoj infrastruktury, vylepšení interních procesů a posílení technického zázemí. Audi si proto dává na vybudování konkurenceschopného základu dostatek času.
„Máme jasný finální cíl, rok 2030, a k němu potřebujeme definovat jednotlivé milníky na cestě vzhůru,“ řekl šéf projektu Mattia Binotto. „Diskutovali jsme, co by měl být náš cíl pro rok 2026. Měřit se podle umístění v šampionátu, počtu bodů nebo zlepšení oproti roku 2025, když jsme zcela nový tým s novým pohonným ústrojím a pravidly?“
Nakonec se vedení rozhodlo zvolit jinou cestu. „Nejdůležitější pro nás v roce 2026 je stát se seriózním soupeřem. Nejde jen o výsledky, ale o chování týmu a jeho vnímání ostatními. Byl bych spokojený, kdyby nás ostatní týmy na konci sezony vnímaly jako silného konkurenta s potenciálem do budoucna.“
Vstup Audi jako nového výrobce motorů mezi zavedené týmy, jako jsou Mercedes nebo Ferrari, je mimořádně náročný. Binotto, bývalý šéf motorového oddělení Ferrari, si je toho vědom. „Máme všechny prostředky k tomu, abychom se jednou stali úspěšní a stali se měřítkem i v oblasti pohonných jednotek. Neočekávám však, že náš motor bude nejlepší od začátku. To by bylo nereálné a nemožné,“ dodal.
Audi se proto soustředí především samo na sebe. „Zůstáváme pokorní. Víme, že nás čekají problémy, výpadky spolehlivosti a technická selhání. Pro mě bude zásadní, jak tým na tyto situace zareaguje – zda se poučí, nic nepodcení a dokáže se zlepšovat,“ uvedl Binotto.
Je jasné, že vítězství v roce 2026 není realistické a ani uvnitř týmu si nikdo nedělá iluze. „Naši partneři chápou, že úspěch nepřijde ze dne na den,“ potvrdil šéf týmu Jonathan Wheatley. „Můžeme mluvit o titulech do roku 2030 nebo klidně dříve, ale musíme být realisté ohledně cesty, na kterou jsme se vydali.“
Binotto zároveň přiznává, že stanovený časový horizont může být kritizován. „Možná bych měl být ještě přesnější. Naším cílem je být do roku 2030 v pozici, kdy můžeme bojovat o titul. To neznamená, že si jednoduše řekneme, že vyhrajeme. Konkurence je extrémně silná,“ vysvětlil. Přesto podle něj už samotná schopnost zapojit se do boje o titul dokládá, že tým dospěl po stránce technické, organizační i lidské.
Co se týká jezdeckého obsazení v dlouhodobém horizontu, Nico Hülkenberg, kterému bude v roce 2030 třiačtyřicet let, zůstává otevřený všem možnostem. „Neřekl bych, že je to nemožné, ale teď nad tím nepřemýšlím. Nemám žádný pevný plán, kdy skončit. Dokud mě to baví, mám rychlost a tým je spokojený, budu pokračovat,“ uzavřel zkušený Němec.
Cadillac zveřejnil záběry, na nichž Sergio Pérez po skončení prvního testu vozu 2026 vysílá týmu speciální vzkaz.
Nově zveřejněné záběry ukazují Arvida Lindblada, jak při shakedownu vozu Racing Bulls pro sezonu 2026 na Imole vyjel mimo trať. I během kontrolovaného testu se ukázalo, že práce s novým monopostem přináší své výzvy.
Tým Audi věří, že by mohl získat mistrovské tituly ještě před rokem 2030, přesto si uvědomuje náročnost cesty. Soustředí se na postupný rozvoj infrastruktury, techniky a procesů, aby vybudoval pevný základ pro budoucí úspěch.
Audi letos poprvé vstupuje do Formule 1 s monopostem R26 v klasické kombinaci stříbrné, černé a červené, která odráží tovární ambice značky.
Lewis Hamilton a Charles Leclerc představují nové závodní kombinézy Ferrari pro sezonu 2026, které kombinují tradiční červenou s moderními bílými detaily.
Racing Bulls tento týden zahajuje dvoudenní test svého nového vozu na okruhu v Imole. Test slouží k ověření spolehlivosti a nastavení monopostu a poskytuje týmu cenné informace o jeho chování na trati.
Oficiální odhalení pohonné jednotky Formule 1 je samo o sobě výjimečné a Honda k němu sahá jen zřídka. Právě proto tento krok podtrhuje význam a ambice nové spolupráce japonského výrobce s Aston Martinem.
Haas odhalil svůj monopost pro sezónu 2026 a symbolicky otevřel novou kapitolu své historie spolu s Toyotou jako titulárním partnerem.
Red Bull vstupuje do sezóny 2026 s řadou změn v garážích svých jezdců, které slibují zajímavý vývoj pro oba piloty. Jak se tým připravuje na novou éru Formule 1, otázkou zůstává, jak tyto změny ovlivní výkon Maxe Verstappena i Isacka Hadjara.
Pierre Gasly naznačuje, že pro tým Alpine se blíží rok plný očekávání a možných překvapení. Po několika náročných sezonách, kdy výsledky často zaostávaly za ambicemi, je francouzský jezdec přesvědčen, že nadcházející období může přinést zásadní obrat.
Max Verstappen sice v éře ground-effectu jasně dominoval a vyhrál 51 z 92 závodů, to ale podle Johnnyho Herberta není zárukou budoucí převahy. S nástupem nové technické éry se podle něj může rozložení sil ve Formuli 1 výrazně změnit.
Sergio Pérez po prvních kolech s monopostem Cadillacu pro rok 2026 v Silverstonu naznačil, že nová kapitola jeho kariéry ho výrazně nabíjí.