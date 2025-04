Proč by Verstappen měl zamířit spíš do Aston Martinu než k Mercedesu? Kravitz má jasno

Ted Kravitz naznačuje, že Aston Martin by mohl být pro Maxe Verstappena lepší volbou než Mercedes, a to kvůli lepšímu souladu s jeho osobností a stylem. Tento faktor by podle něj mohl být klíčový pro další etapu Verstappenovy kariéry mimo Red Bull.

Budoucnost Maxe Verstappena ve Formuli 1 je v letošní sezóně jedním z nejžhavějších témat. Red Bull, který v minulých letech dominoval, se po zavedení nových technických pravidel trápí a čtyřnásobný mistr světa zažívá frustrující období. Spekulace o jeho možném odchodu se rozjely naplno a podle komentátora Sky Sports F1 Teda Kravitze by Mercedes neváhal Verstappena získat, a to klidně na úkor George Russella. Přesto Kravitz upozorňuje, že historická rivalita mezi Verstappenem a Mercedesem by mohla takové spojení výrazně ztížit.

Napětí mezi Verstappenem a Mercedesem se naplno projevilo během dramatické sezóny 2021, zejména po kolizi v Silverstonu. Verstappen tehdy těžce nesl oslavy týmu Mercedes i samotného Tota Wolffa poté, co musel po nehodě odjet do nemocnice. A právě tato minulost by mohla hrát roli v tom, zda by Verstappen skutečně dokázal najít v Mercedesu své nové působiště, i přes Wolffovu pravděpodobnou ochotu mu nabídnout místo.

Kravitz proto vidí jako reálnější scénář Verstappenův přestup do Aston Martinu. Tento tým by podle něj lépe odpovídal Verstappenově osobnosti i potřebě mít kolem sebe prostředí, které mu bude lidsky i sportovně bližší. Důležitým faktorem je i návrat technického génia Adriana Neweyho, který by mohl Aston Martin posunout na absolutní špičku, a pokračující spolupráce s Hondou, se kterou má Verstappen dlouholeté pouto.

Podle zákulisních informací, které Kravitz zmiňuje, je situace kolem Verstappenova budoucího angažmá v paddocku velkým tématem. Někteří novináři dokonce tvrdí, že jednání mezi Verstappenem a Aston Martinem jsou v pokročilé fázi, případně už byla uzavřena předběžná dohoda. To by mohlo přinést jeden z největších přestupů posledních let, zvlášť pokud Aston Martin využije změn pravidel v roce 2026 k definitivnímu průlomu.

Vše tak nyní závisí nejen na Verstappenových prioritách, ale i na tom, jak rychle dokáže Red Bull zareagovat na své současné potíže. Pokud tým z Milton Keynes nenajde cestu zpět na špičku, Verstappenovo rozhodnutí přejít do nového prostředí by dávalo stále větší smysl. Ať už zamíří kamkoliv, jisté je, že jeho volba ovlivní budoucnost Formule 1 na dlouhá léta.