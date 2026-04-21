Aston Martin čeká na průlom. Honda intenzivně pracuje na zlepšení

Josef Mráček DNES 18:04
Honda během jarní přestávky Formule 1 pracovala společně s Aston Martin F1 Team na dalším vývoji pohonné jednotky. Hlavním cílem bylo zlepšit výkon a připravit se co nejlépe na pokračování sezóny.

Situace v Aston Martinu se na začátku sezóny 2026 dál komplikuje a problémy s pohonnou jednotkou zůstávají bez rychlého řešení. Honda potvrdila, že její inženýři pracují prakticky nepřetržitě, aby odstranili technické potíže, které výrazně ovlivňují výkonnost týmu.

Klíčovou roli v řešení hraje spolupráce mezi týmem a japonským výrobcem přímo v technologickém zázemí. Podle šéfinženýra Shintaro Orihara probíhá intenzivní vývoj ve výzkumném a vývojovém centru HRC v Sakurě, kam se po Velké ceně Japonska přesunuli i členové Aston Martinu.

„Jak víte, Velká cena Bahrajnu a Saúdské Arábie byla odložena. To ale neznamená, že by se práce zastavila,“ uvedl Orihara.

„Po Velké ceně Japonska pracují členové týmu Aston Martin společně s Honda Racing Corporation ve výzkumném a vývojovém centru HRC v Sakuře, asi tři hodiny od Tokia.“

Podle jeho slov běží vývoj v maximálním tempu bez přestávky. „Pracujeme nepřetržitě na zlepšení našich vylepšení a budeme v tom pokračovat i před dalším závodem Formule 1 v Miami.“

Navzdory intenzivnímu vývoji Honda upozorňuje, že rychlé řešení problémů se zatím nerýsuje. Podle jejích zástupců jde o složitější technický problém, než se původně předpokládalo.

Aston Martin se po úvodních závodech sezóny nachází na posledním místě šampionátu bez jediného bodu, což jasně ukazuje rozsah současných potíží.

Hlavním problémem jsou silné vibrace pohonné jednotky, které se v reálném provozu ukázaly být výrazně horší než při laboratorních testech na dynamometru.

Tyto vibrace způsobují opakované poruchy baterií a zároveň zvyšují fyzickou zátěž jezdců, zejména Fernando Alonso a Lance Stroll.

Problém souvisí s konstrukčním propojením motoru, převodovky a dalších částí, kde silné otřesy poškozují bateriové články natolik, že se stávají nepoužitelnými.

Situaci navíc komplikuje omezení počtu baterií na sezónu, což týmu výrazně zužuje možnosti, jak problém řešit během závodních víkendů.

Ukazuje se také, že samotná úprava motoru nestačí a bude nutné řešit i celkovou integraci pohonné jednotky do šasi vozu.

Zástupci Hondy proto přiznávají, že návrat ke konkurenceschopnosti bude vyžadovat delší čas. „Víme, že to bude chvíli trvat, ale budeme na tom dál tvrdě pracovat společně,“ uvedl Orihara.

