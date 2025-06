Aston Martin a krize? Lance Stroll a hádka v týmu

Situace kolem Lance Strolla a jeho absence na Velké ceně Španělska nabírá nový rozměr. Krátce před startem závodu přinesla BBC překvapivou informaci, která vrhá na oficiální verzi událostí úplně jiné světlo. Podle jejich zdrojů měl kanadský pilot po nevydařené kvalifikaci v garáži Aston Martinu ztratit nervy, poškodit vybavení a slovně napadnout členy týmu. To vše poté, co skončil už ve druhé části kvalifikace a na Fernanda Alonsa ztratil více než půl sekundy.

Tým se sice drží stanoviska, že důvodem Strollovy neúčasti byly bolesti pravé ruky, údajně navazující na dřívější zranění z cyklistické nehody. Mluvčí Aston Martinu přiznal, že Stroll byl „naštvaný“, ale zdůraznil, že incident v garáži a zdravotní stav spolu nijak nesouvisí. Přesto tato tvrzení působí přinejmenším nejednoznačně a rozporuplně.

Je těžké přehlédnout, že Stroll po kvalifikaci nenavštívil vážení jezdců v požadovaném čase a dostal za to oficiální napomenutí od FIA. Později se hájil tím, že musel kvůli bolesti ruky vyhledat okamžitou lékařskou pomoc. Celý příběh tak začíná být více o emocích než o bolestech.

V zákulisí paddocku už se začínají ozývat otázky, zda by si podobné chování mohl dovolit kterýkoli jiný jezdec a především, zda by mu prošlo. Lance Stroll má však výjimečné postavení, které plyne z toho, že jeho otec Lawrence vlastní celý tým. To však neznamená, že je vůči následkům zcela imunní. Ve vedení Aston Martinu dnes působí silné osobnosti jako Andy Cowell a nově i Adrian Newey. Právě oni by mohli sehrát klíčovou roli v tom, zda se v týmu začne více uplatňovat výkonnostní logika než rodinná loajalita.

Strollova absence navíc přichází ve zvláštním momentu – těsně před jeho domácím závodem v Kanadě. Jeho účast v Montrealu je kvůli operaci nejistá a Aston Martin se může ocitnout bez vhodného náhradníka. Oba rezervní jezdci, Felipe Drugovich a Stoffel Vandoorne, budou totiž zaneprázdněni závodem 24 hodin Le Mans.

Nezbývá než sledovat, jak se situace vyvine. Tlak na tým i samotného Strolla roste a otázka, zda by měl pokračovat jako jezdec v ambiciózním projektu, se začíná skloňovat stále častěji. To, co dříve vypadalo jako nemyslitelné, teď najednou zní jako možná cesta k většímu klidu a profesionálnímu restartu Aston Martinu.