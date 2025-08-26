Andrea Stella avizuje dramatický zbytek sezony: Ferrari a konkurence mohou McLaren ohrozit

Andrea Stella očekává, že druhá polovina sezony 2025 bude pro McLaren mnohem náročnější, zejména kvůli rostoucí síle soupeřů, především Ferrari. Po dominanci v první polovině roku si tým nemůže dovolit polevit a musí být připraven na tvrdý boj o každý bod.
V sezoně 2025 je McLaren zatím nejrychlejším týmem, když Oscar Piastri a Lando Norris získali mezi sebou 11 vítězství v Grand Prix. Jediná další vítězství připadla Maxovi Verstappenovi z Red Bullu a Georgi Russellovi z Mercedesu.
Nicméně šéf McLarenu Andrea Stella očekává po letní přestávce tvrdší soupeření, zejména od Ferrari, jehož nedávné upgrady začínají přinášet výsledky, a také od Mercedesu, který se zlepšil po komplikacích s vývojem zadní části vozu.
Na posledním závodě v Maďarsku byla kvalifikace překvapivá, protože se jelo za zatažené oblohy a klesajících teplot. Charles Leclerc zajel svou první pole position v sezóně 2025 a Ferrari vedlo během první části závodu, než vůz začaly trápit technické problémy
„Nejsem překvapený, protože Ferrari bylo konkurenceschopné v posledních závodech,“ uvedl Stella ohledně tempa Leclerca a Ferrari na Hungaroringu. „Byli konkurenceschopní na suchu v Silverstonu, byli konkurenceschopní v Belgii, jen se to plně neprojevilo.“
Pokračoval: „Myslím, že jsme v kvalifikaci viděli, že jsou schopni zajet pole position, a v závodě jsme se během první části rozhodně neomezovali. Snažili jsme se jet co nejrychleji, a Leclerc vedl závod s určitou kontrolou.“
Stella dodal, že Ferrari zůstane silným kandidátem na vítězství po zbytek sezony. „Ve druhé polovině sezony musíme počítat s Ferrari nejen v kvalifikaci, ale i v závodě. Současně se budeme muset vypořádat s Mercedesem a i když byl Max v Maďarsku trochu mimo hru, věřím, že si najde cestu, jak znovu bojovat o vítězství.“
Navzdory tomu McLaren stále dominuje Poháru konstruktérů po 14 ze 24 plánovaných závodů, přičemž tým z Wokingu má více než dvojnásobek bodů druhého Ferrari. V souboji jezdců dělí Piastriho a Norrise na čele tabulky pouhých devět bodů, zatímco třetí Verstappen zaostává téměř o sto bodů.
Cadillac oficiálně oznámil, že jeho piloty pro debut v F1 v roce 2026 budou Sergio Pérez a Valtteri Bottas. Tým sází na tuto zkušenou dvojici, aby co nejlépe zvládl náročný vstup do světového šampionátu.
Zkušený pilot Formule 1 Sergio Pérez se spojí s Valtterim Bottasem, když Cadillac nasadí tuto zkušenou dvojici do své debutové sezony v roce 2026.
Emerson Fittipaldi Jr., syn legendárního šampiona Formule 1, přiznal, že jeho obdiv k Maxu Verstappenovi se zrodil během kontroverzního finále sezony 2021 v Abú Dhabí.
Jolyon Palmer míní, že těsný bodový rozdíl mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim není jen odrazem jejich výkonů, ale i výsledkem štěstí. Podle něj Norrisovi v několika případech výrazně pomohly okolnosti, které mu umožnily zůstat v těsném kontaktu s týmovým kolegou.
James Allison varuje, že i po změně pravidel v roce 2026 zůstanou pneumatiky hlavním limitem výkonu monopostů. Podle něj bude strategie a práce s degradací klíčovější než samotné technické inovace.
Podle amerických médií zvažuje Red Bull možnost přivést do svého týmu F1 šampiona IndyCar Alexe Paloua, který by usedl vedle Maxe Verstappena.
Lewis Hamilton se po letní pauze vrací zpět do dění formule 1 a hned na úvod ho čeká závod, který může zásadně ovlivnit jeho sezonu. Britský šampion tak vstupuje do víkendu s vědomím, že následující velká cena je pro něj i pro Ferrari mimořádně důležitá.
S blížícím se oznámením jezdecké sestavy pro první sezónu týmu Cadillac ve Formuli 1 se podle očekávání tým přiklání ke zkušeným závodníkům. To zároveň značně snižuje šance mladého amerického jezdce Coltona Herty na místo v nové stáji.
Podle neoficiálních zpráv Ferrari připravuje při nadcházející Velké ceně Itálie v Monze speciální poctu k 50. výročí prvního titulu mistra světa Nikiho Laudy.
Lewis Hamilton zažil u Ferrari svůj nejúspěšnější začátek kariéry u nové stáje. Sedminásobný mistr světa zůstává přesto optimistický a věří v dlouhodobou vizi týmu.
Jacques Villeneuve je přesvědčen, že za nedávnou nadvládu Red Bullu stojí především Max Verstappen. Podle něj by si tým měl více uvědomovat, že současné úspěchy nejsou jen zásluhou technické převahy, ale hlavně vynikajících jezdeckých schopností své hvězdy.