Alpine A526 se podle Stevea Nielsena jeví jako dobře vyvážený vůz, který dokáže konkurovat ve středu pole. Přesto tým upozorňuje, že existuje zásadní slabina, kterou je třeba řešit.
Po loňském roce, kdy Alpine skončil na posledním místě, vstupuje tým do nové éry pravidel s vozem, který patří mezi nejvýkonnější na startu sezóny. Zaměření na vývoj podle nových regulí místo dolaďování loňského vozu se očividně vyplatilo.
Pierre Gasly už třikrát bodoval a stal se tak jediným jezdcem mimo Mercedes a Ferrari, který získal body ve všech dosavadních Velkých cenách. Díky jeho výkonům tým z Enstone postoupil na páté místo v šampionátu.
„Bez smolného incidentu mezi Francem Colapintem a Estebanem Oconem z Haasu bychom skončili dokonce čtvrtí,“ uvedlo vedení týmu. Colapinto z incidentu dostal penalizaci a nakonec obsadil desáté místo.
Alpine se musel plně soustředit na nové pohonné jednotky od Mercedes High-Performance Powertrains, protože se vzdal vlastní výroby motorů pro tuto éru pravidel. Díky nejvýkonnější pohonné jednotce současnosti tým získal výraznou technickou výhodu.
Vůz A526 se ukázal jako pevný základ, na kterém může technický tým Davida Sancheze stavět a dále ho vyvíjet.
První upgrady, představené v Japonsku, byly krokem k dalšímu zlepšení výkonu vozu, zejména na straně aerodynamiky. Jak vysvětlil výkonný ředitel Steve Nielsen: „Máme problémy s nedotáčivostí ve vysokých rychlostech, které musíme vyřešit,“ informuje PlanetF1.
„Změny směru ve vysokých rychlostech, to je pravděpodobně největší slabina vozu, kterou letos máme,“ dodal Nielsen. „Věděli jsme, že první sektor bude náročný, a opravdu je. Projevuje se to nedotáčivostí. Něco podobného jsme viděli už v Bahrajnu.“
Mimo tuto oblast je však vůz podle Nielsena dobře vyvážený. „Kromě toho je vše docela dobré – dlouhé jízdy, plná nádrž, vypadá to dobře, vypadá konkurenceschopně vůči soupeřům, proti kterým stojíme.“
Hlavními soupeři Alpinu na začátku sezóny jsou podle všeho další zákaznické týmy, jako Haas a Racing Bulls, zatímco Williams a Aston Martin se po změnách pravidel posunuly zpět.
Dokonce i Red Bull je na dosah, Gasly v Japonsku dokázal porazit Maxe Verstappena a dojet do cíle před ním po celou dobu závodu.
„Jsem prostě rád, protože vůz funguje na všech typech okruhů,“ komentoval Gasly po závodě v Japonsku. „Myslím, že je to určitě povzbuzení. Doufám, že v továrně budou spokojeni, že bojujeme na této úrovni, což je úplně jiná situace než loni.“
Gasly uvedl, že s vozem, který může bodovat v horní části středu pole, musí upravit svůj přístup. „Cítím větší potenciál a vždy chci, aby sezóna byla co nejlepší,“ řekl. „Ve Formuli 1 je těžké být spokojený jen se středním polem, protože vždy vidíte někoho, kdo je rychlejší, a chcete být součástí boje.“
Hlavní otázkou pro Alpine zůstává, zda dokáže udržet tempo vývoje a jestli je A526 skutečně konkurenceschopný vůz, nebo zda jeho úspěchy částečně vyplývají z výkonné pohonné jednotky.
Na rozdíl od loňska však tým nyní vozu věnuje plnou pozornost. „Během krátké přestávky rozhodně nebudeme stát na místě,“ uvedl po závodě v Japonsku poradce týmu Flavio Briatore. „V Enstone tvrdě pracujeme na zlepšení výkonu vozu a zajistíme, aby oba jezdci měli stejné šance sbírat body.“
