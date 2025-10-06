Drama na trati i mimo ni: Isack Hadjar s Fernandem Alonsem se do sebe pustili

Fernando Alonso a Isack Hadjar na dráze předvedli nejaktivnější souboj závodu. Poté se ale souboj strhl i po závodě.
Po Velké ceně Singapuru kritizoval Fernando Alonso Isacka Hadjara za jeho obranu pozice, přičemž 21letý Francouz označil veterána F1 za „mrzouta“.
Během závodu na okruhu Marina Bay musel Alonso Hadjara předjíždět dvakrát. Poprvé už ve třetím kole, kdy útočil na osmé místo a odvážně projel dovnitř hairpinu, a podruhé na 37. kole, kdy Hadjar řešil možné problémy s motorem a měl potíže s akcelerací ze třetí zatáčky.
Alonso nebyl spokojený a po týmovém rádiu sarkasticky označil Hadjara za „hrdinu závodu“. Dva kola strávená za pomalejším vozem mu podle odhadů stáhla zhruba pět sekund.
„Myslím, že jsem ho nesrazil z trati,“ bránil se Hadjar po závodě médiím. „Jezdil jsem čistě. Pokud ho tohle nenechalo spokojeného, pak je opravdu mrzutý, a s tím už nic nenadělám.“
Alonso se po závodě situaci pokusil zhodnotit s větší nadhledem, přesto nezůstal bez kritiky. „Myslím, že měl trochu problém s motorem, alespoň co jsem pochopil, na rovinkách byl pomalý,“ uvedl 44letý jezdec. „Někdy je potřeba vědět, kdy se pustit do souboje a kdy je lepší počkat, protože konečný výsledek závodu by mohl být pro oba horší, hlavně pro něj.“
„Takže ano, podle mě šlo o zbytečné riziko, ale chápu, že Singapur vyžaduje tvrdé souboje, a on dal do toho maximum. Ztráta času byla ale jasná,“ dodal Alonso.
Na Hadjarův komentář, v němž ho označil za „mrzouta“, Alonso reagoval s nadhledem. „Některé manévry při 300 km/h jsou v Singapuru trochu na hraně, ale každý jezdí, jak chce. Nedošlo ke kontaktu, nic takového, takže je všechno v pořádku,“ řekl. „Mají velmi rychlé auto a nemají mnoho bodů, takže je to spíš jejich problém.“
Ironií je, že Racing Bulls má ve skutečnosti více bodů než Aston Martin. Týmy jsou v šampionátu šestý a sedmý s 72 a 68 body. Hadjar má také více bodů než Alonso, 39 ku 36, což situaci ještě zjemňuje ve prospěch mladého Francouze.
Jenson Button byl po závodě v Singapuru překvapen rozhodnutím komisařů ohledně Lewise Hamiltona. Podle něj bylo neobvyklé, jak se situace vyřešila.
Fernando Alonso a Isack Hadjar na dráze předvedli nejaktivnější souboj závodu. Poté se ale souboj strhl i po závodě.
Fernando Alonso opět ukázal, proč ho fanoušci milují. Během Velké ceny Singapuru byl jeden z mála aktérů, který se staral o zábavu na dráze.
Velká cena Singapuru přinesla McLarenu nejen titul, ale i nové otázky ohledně vnitřní dynamiky týmu. Šéf McLarenu Andrea Stella se k celé situaci vyjádřil.
Lewis Hamilton čelil v závěru GP Singapuru problémům s brzdami, které mu výrazně zkomplikovaly dojezd. Jak se ukázalo, následky těchto technických potíží pokračovaly i po dojezdu a zásadně ovlivnily jeho konečné umístění.
Oscar Piastri po singapurské Grand Prix zaujal velmi opatrný postoj. Při rozhovorech s médii se k otázkám ohledně střetu s Landem Norrisem stavěl vyhýbavě.
George Russell triumfoval v Singapuru před Maxem Verstappenem a připsal Mercedesu cenné vítězství. O největší pozornost se však postaral McLaren, který získal pohár konstruktérů.
George Russell z Mercedesu překvapil soupeře, když ovládl sobotní kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru. Britský pilot si sedmou pole position kariéry zajistil precizním výkonem a věří, že vůz má sílu bojovat o vítězství.
Charles Leclerc naznačil, že závěr sezony 2025 nebude pro Ferrari jednoduchý. Podle něj čeká tým série náročných víkendů, v nichž bude rozhodovat každý detail.
Alex Dunne oznámil, že se vzájemně dohodl na ukončení spolupráce s McLarenem v rámci jejich programu rozvoje jezdců. Nyní stojí před novými výzvami a rozhodnutím o dalším směru své kariéry.
George Russell se přidal k diskusi o tom, zda byl výkon Maxe Verstappena na Nürburgringu příliš riskantní.
Fernando Alonso znovu promluvil ohledně své budoucnosti, která je u španělského jezdce nejasná.