Alonso reaguje na kritiku Japonské GP: Ne každý závod musí být dramatický, říká

Fernando Alonso, dvojnásobný mistr světa, vyjádřil svůj názor na přehnanou reakci médií a odborníků na nedávnou Velkou cenu Japonska, která podle některých zůstala bez výrazného akčního momentu. Po již slabějším závodě v Číně se Suzuka ukázala jako náročná pro jezdce, kdy komplikovaný layout okruhu a špinavý vzduch značně ztížily předjíždění.

K tomu se přidala i absence větší degradace pneumatik, která by mohla otevřít prostor pro strategické manévry. Jedinou větší změnou na předních příčkách bylo předjetí Isacka Hadjara Lewisem Hamiltonem, zbytek jezdců v top 10 dojel v pozicích, ve kterých začínal.

Podle Alonsa je však mediální tlak ohledně nedostatku předjíždění ve Formuli 1 přehnaný. Tvrdí, že aktuální vozy F1 jsou stále "velmi daleko" od těch z roku 2021, které označil za nejhorší vozy jeho kariéry z hlediska špinavého vzduchu, informuje Motorsport.com. "Formule 1 byla vždy taková," řekl Alonso a dodal: "Když se podíváte na závod z roku 1986, vidíte jednu zastávku a je to krásná podívaná. Možná první dvě auta jsou 45 sekund před třetím."

Dvojnásobný mistr světa připustil, že dnes je ve Formuli 1 neustálý tlak na zajištění více předjíždění a častější pitstopy. Týmům se neustále snaží přiblížit, ale Alonso naznačil, že každý závod není o neustálých změnách pořadí. "Teď jsme v neustálém hledání více předjíždění, více pitstopů, [a snažíme se] všechny týmy dostat blíže k sobě. A existují jiné krásné kategorie, kde se toto hledá a sleduje," pokračoval. "Tohle je Formule 1 a musíme ji milovat takovou, jaká je."

Alonso se také vyjádřil k obrovskému mediálnímu zájmu o sport a naznačil, že tlak z médií není nápomocný. "Myslím, že méně médií by bylo mojí odpovědí," prohlásil. Podle něj je náročné nejen pro něj, ale i pro všechny ostatní účastníky F1, když se neustále konají tiskové konference, fanouškovské fórum, debriefy na sociálních médiích týmů a další otázky po každém tréninku nebo kvalifikaci.

"Upřímně, není to vaše chyba," řekl Alonso směrem k médiím. "Je to jen množství tiskových konferencí, které děláme, fanouškovské fórum, více otázek po FP2, naše vlastní týmové debriefy na sociálních médiích a pak kvalifikace a závod. Když to vynásobíte 20 jezdci plus šéfy týmů, myslím, že mluvíme až příliš."

V závěru Alonso podtrhl, že někdy je potřeba se na Formuli 1 dívat s větší trpělivostí a porozuměním. Závody nejsou vždy o neustálé akci, ale o detailech, které dělají tento sport výjimečným. I závody s menším množstvím dramatických změn mohou být krásné, pokud se na ně člověk dívá správně.