Alonso odhalil extrémní nároky Aston Martinu AMR25: Sám se dostal na samou hranici svých sil

Fernando Alonso se během Velké ceny Saúdské Arábie v Džiddě ocitl v extrémních podmínkách, které jej nejen fyzicky, ale i mentálně vyčerpaly. Rychlá a náročná městská trať, kombinovaná s vysokými teplotami, se ukázala jako výzva i pro zkušeného dvojnásobného mistra světa. Alonso musel jít za hranice svých možností, aby dostal ze svého Aston Martinu AMR25 maximum, což ho stalo značné úsilí a riskování.

„Toto je šílenství… podívejte se mezi 22. a 27. kolem, uvidíte, co se stalo,“ sdělil Alonso svému týmu během závodu, naznačujíc, že se dostal na samou hranici toho, co je schopný zvládnout. V Džiddě, kde jsou rychlé zatáčky, si myslel, že trať by mohla vyhovovat jeho autu, ale realita byla jiná, což ho vedlo k frustraci, informuje deník Marca.

Když inženýr navrhl Alonsovi, aby trochu zpomalil a získal zpět energii, Alonso okamžitě reagoval, že takový přístup je nepřijatelný. „Nemůžu to udělat. Pokud ztratím DRS, jsem mimo,“ řekl, když se před ním objevili nováčci jako Isak Hadjar a Liam Lawson, kteří ho neúprosně předjížděli. Ztráta DRS pro něj znamenala nejen zpomalení, ale také větší riziko, že ho na trati předjedou.

Jak závod pokračoval, Alonso se stále pohyboval na hranici možného. „Nemohu držet tento rytmus. Je to šílenství. Úroveň rizika je neuvěřitelná. Takhle tlačit není udržitelné,“ přiznal. I když se snažil zvládnout obrovský tlak za volantem svého AMR25, bylo jasné, že jeho auto mu neumožňuje dosáhnout optimálních výsledků, což bylo problémem během celého víkendu.

Po dokončení závodu, kdy už byl vyčerpaný, Alonso realisticky zhodnotil situaci: „Potřebujeme, aby tři nebo čtyři auta vypadla, abychom získali bod.“ Přiznal, že jeho tým stále bojuje o základní body. S nulovými body po pěti závodech se ocitl v podobné situaci jako v letech 2015 a 2017, kdy s McLaren-Honda nezačal sezónu ideálně. I když je na začátku sezóny, tento pocit prázdnoty pro něj není obvyklý, přesto věří, že se brzy situace zlepší. „Nikdy v kariéře jsem neodjel závod jako dnes,“ dodal, s vědomím, že i v těžkých chvílích nikdy neustoupí od svého cíle uspět.