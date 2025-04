Alex Brundle varuje: Hamiltonův styl je v rozporu s filozofií Ferrari

Alex Brundle, expert a analytik Formule 1, který se specializuje na analýzu jezdeckých dat, přinesl nové postřehy týkající se výkonu Lewise Hamiltona v této sezóně. Syn bývalého jezdce F1 Martina Brundla, který také pracuje jako komentátor pro Sky F1, si podrobně prozkoumal Hamiltonovu jízdu v posledních závodech a našel zajímavý vzorec, který by mohl vysvětlit některé z jeho problémů s Ferrari SF-25.

Hamilton, který letos přestoupil z Mercedesu do Ferrari, přitahuje pozornost nejen kvůli samotnému přestupu, ale také proto, že jeho výkony zatím neodpovídají očekáváním spojeným s jeho novým týmem. I když vyhrál sprint na Velké ceně Číny, ostatní závody mu zatím nepřinesly kýžené výsledky, což vyvolává otázky, zda jeho přestup přinese kýžený výsledek v podobě osmého titulu.

Brundle při analýze Hamiltonových dat zjistil, že jeho styl jízdy by mohl být v rozporu s charakteristikami Ferrari SF-25. „Hamilton mluvil o tom, že chce auto přizpůsobit sobě, a také o tom, že se musí přizpůsobit autu,“ řekl Brundle v podcastu F1 Nation. Tato snaha o nalezení správného souladu mezi jezdcem a vozem může být klíčová, protože Ferrari vyžaduje odlišný přístup než Mercedes, na který byl Hamilton zvyklý.

Podle Brundla Hamilton ve vysokorychlostních zatáčkách používá o něco větší brzdný tlak než jeho týmový kolega Charles Leclerc, což má negativní vliv na stabilitu vozu. „Vidím to v datech každý víkend. Hamilton při vstupu do zatáček používá o trochu silnější brzdění než Leclerc. Tento rozdíl způsobuje, že Ferrari reaguje nevyrovnaně,“ vysvětluje Brundle. Leclerc je prý mnohem jemnější na brzdách a to je, podle Brundla, klíč k jeho lepšímu výkonu na trati.

Brundle také upozorňuje, že Hamiltonův problém s brzdami není nový a že podobné problémy měl i během svého působení v Mercedesu. „Viděli jsme podobné problémy i u Mercedesu. Hamilton má tendenci na brzdách trochu přehánět, což ovlivňuje chování auta,“ uvedl Brundle. Tento styl by mohl být jedním z hlavních důvodů, proč se Hamiltonovi nedaří najít správné tempo ve Ferrari.

Leclerc, naopak, vykazuje větší kontrolu nad brzdami a dokáže s vozem lépe pracovat. „Leclerc je na brzdách opravdu měřený a to je velký rozdíl mezi ním a Hamiltonem. Když se podíváte na data, je to jasně vidět,“ dodává Brundle. Tento rozdíl ve stylu jízdy je zřejmě klíčovým faktorem, který stojí za většími problémy Hamiltona při přechodu do Ferrari.

V závěru Brundle poznamenává, že Hamilton bude muset najít způsob, jak se přizpůsobit specifikům Ferrari SF-25, pokud chce dosáhnout lepších výsledků. „Pokud se Lewis nechce ztrácet v boji o titul, musí najít rovnováhu mezi svým stylem a vlastnostmi auta, které se od Mercedesu značně liší,“ uzavírá Brundle.