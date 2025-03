Alex Albon sní o domácí Velké ceně: Domenicali již jednal s thajskou vládou

Generální ředitel Formule 1, Stefano Domenicali, tento týden navázal důležitou diskusi s thajskou premiérkou Paetongtarn Shinawatra, což odráží rostoucí zájem o pořádání Velké ceny Thajska v budoucnu. Setkání se uskutečnilo v době, kdy se světový motorsport zaměřuje na expanze do nových destinací, což přispívá k rozšíření globálního dosahu Formule 1.

Po závodě v Austrálii Domenicali potvrdil, že je „velmi potěšen“, že měl možnost se setkat s thajskou premiérkou a jejími zástupci, aby probrali jejich plány na pořádání závodu v hlavním městě Bangkoku.

Domenicali ve své reakci uvedl: „Byl jsem potěšen, že jsem se dnes mohl setkat s Paetongtarn Shinawatra, premiérkou Thajska, a jejím týmem, abychom probrali jejich působivé plány na pořádání závodu v Bangkoku. Těším se na pokračování našich diskuzí v následujících týdnech a měsících.“ Tento krok ukazuje nejen na záměr o rozšíření Formule 1 na asijské trhy, ale také na její potenciální přítomnost v thajském hlavním městě, které by mohlo hostit závod v blízké budoucnosti.

K realizaci této myšlenky přispívá také osobní motivace thajského pilota, Alexe Albona, jenž je jediným thajským jezdcem na startovním roštu. Albon se těší na možnost přivést Velkou cenu do své domoviny, jak uvedl před Velkou cenou Číny.

„Jo, samozřejmě se držím kontaktu se Stefanem Domenicalim a zeptám se ho. Myslím, že se později sejdeme a probereme to. Ale je to velmi vzrušující, jasně, nejen pro mě, ale myslím, že pro všechny nás,“ řekl Albon. Tento závod by pro něj byl nejen sportovním vrcholem, ale také příležitostí představit thajskou kulturu a pohostinnost mezinárodnímu publiku.

Albon rovněž zmínil některé výzvy, které by závod v Thajsku mohl přinést, včetně vysokých teplot, které by mohly představovat náročné podmínky pro jezdce, podobně jako v Singapuru. „Teplo. To je jedna z oblastí, kde by to mohlo být něco jako Singapur 2.0, ale to je jen více pro to, takže z mé strany udělám vše pro to, abychom to uskutečnili, ale uvidíme, co se stane,“ dodal s optimismem, ale i realistickým pohledem na výzvy.

Domenicali v rozhovoru pro Sky Sports F1 rovněž zmínil, že zájem o Formuli 1 se stále zvyšuje po celém světě. „Myslím, že dobrá věc, kterou jsme mohli udělat v posledních letech, je zaměřit se na místa, která považujeme za budoucnost Formule 1,“ uvedl. Podle jeho slov je o Formuli 1 značný zájem i v oblastech, které dosud nebyly součástí závodního kalendáře. „O Formuli 1 je velký zájem po celém světě. Mimochodem, právě dokončuji závod v Melbourne, jedu do Bangkoku – tam je potenciální zájem od vlády o rozvoj něčeho,“ dodal.

Domenicali zdůraznil, že kromě Asie se o Formuli 1 zajímají i jiné regiony, včetně Afriky a Jižní Ameriky. Tento globální zájem, který souvisí s postupným zaváděním rotačního kalendáře, dává naději na to, že Velká cena Thajska by se mohla objevit na oficiálním seznamu závodů v budoucnu. Taková změna by otevřela nové možnosti pro Formuli 1 v regionu, který má stále více přítomnost v motorsportu, a pro diváky v Asii, kteří čekají na větší zapojení do tohoto prestižního závodního seriálu.